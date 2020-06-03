Дружина відомого українського співака не надто охоче ділиться особистим життям у соціальних мережах, а відверті фото Ірини – справжня рідкість. Проте з початком літнього сезону кохана Монатіка мріє про відпустку на узбережжі океану та ділиться архівним фото в купальнику.

Родина Монатіка – одна з небагатьох зіркових сімей українського шоу-бізнесу, яка уникає публічності. Якщо обличчя двох своїх синів артист досі приховує від преси, то дружина Ірина нині досить активно веде особистий блог в інстаграмі. Більшість її дописів стосуються творчості зіркового чоловіка, проте часом вона все ж вдається до відвертостей та публікує пікантні фото в купальнику.

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Так, Ірина Демічева публічно ностальгує за літнім відпочинком. Вона показала архівне фото з порожнього пляжу в Маямі, куди минулоріч відправилася з чоловіком та синами. На світлині Ірина позувала в чорному купальнику в трусиках з високою талією. Відвертий бюстгальтер акцентував на пишних грудях, а поза вигідно підкреслювала принади її фігури.

Обличчя без макіяжу Ірина прикрила масивними окулярами, а бриз спокусливо розвівав її хвилясте волосся. Судячи з засмаги, фото було зроблене далеко не в перший день відпочинку. Фантастичності кадру додав бездоганний горизонт, який розрізав піщаний пляж та блакитне небо.

Ірина Демічева висловила сподівання, що цей літній сезон буде не менш незабутнім. Вона хотіла б провести його на березі океану в колі рідних і близьких та будувати замки з піску разом з синами.

Як дружина Монатіка виглядає в купальнику?