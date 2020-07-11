Голлівудське подружжя Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт перебуває у шлюбі вже понад 20 років. Пара виховує двох спільних дітей. Проте нещодавно стало відомо, що жінка зраджувала своєму зірковому чоловікові молодим співаком Августом Альсіна. Тепер Джада офіційно підтвердила цей роман.

Їхні стосунки тривали чотири з половиною роки. Про це нещодавно заявив сам музикант. 48-річна кохана Сміта підтвердила цю інформацію в ефірі шоу Red Table Talk. Вона відвідала програму разом із Віллом.

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Джада зізналася, що мала роман з Августом, але спростувала інформацію, що Вілл "благословив" їхні стосунки. Зірка зазначила, що на той час вона та Сміт розлучилися.

Єдина людина, яка може дати дозвіл в цьому конкретному випадку, – це я. Я закрутила цей роман, бо хотіла почуватися добре. Тоді мій психологічний стан був крихким. Ми з Віллом спробували все, що могли, щоб піти одне від одного, тільки щоб зрозуміти, що це неможливо,

– розповіла Джада.

Пікнетт-Сміт заявила, що протягом багатьох років вона не спілкувалася із музикантом. Жінка поставила крапку у стосунках та більше не хотіла повертатися до цієї історії. Тепер між нею та Віллом панує безмежне кохання, яке ніщо не зможе зруйнувати.



Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Getty Images

Зазначимо, Джада Пінкетт та Вілл Сміт одружилися в 1997 році. У подружжя народилося двоє дітей – син Джейден Крістофер Сайр Сміт та дочка Віллоу Камілл Рейн Сміт. Сім'я мешкає у приватеому маєтку у Флориді. Також вони мають особняки в Лос-Анджелесі та Філадельфії.