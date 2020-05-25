Дружина Юрія Ткача пофарбувала волосся 5-річної доньки: зірки пояснили причину

Всього у 5 років донька гумориста Юрія Ткача змінила імідж: дівчинці пофарбували волосся у рожевий колір. Зіркові батьки пояснили причину такого рішення.

Згідно з інстаграм-блогом Юрія Ткача, маленька Ліза вперше показала оновлений імідж 23 квітня. Відтоді сторінки зіркових батьків засипали різними повідомленнями. Одні люди підтримували знаменитостей у такому рішенні, інші – гостро критикували. У коментарі "Світському життю" Юрій та Вікторія Ткач пояснили, чому вони це зробили.

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За словами дружини гумориста, краще вона пофарбує волосся дитині, аніж це колись зробить якась подруга Лізи.

"Я на це дивлюсь інакше: краще зараз і зі мною і це робитиму я, аніж потім вона десь з якимось подругами", – зазначила Вікторія Ткач.

Які ще зірки змінювали імідж дітям

У Голлівуді зміна іміджу неповнолітньої дитини – це норма. Зіркові батьки один за одним виконують забаганки малечі, демонструючи їхній новий стиль у мережі.

Так, Джессіка Сімпсон перефарбувала біляве волосся 7-річної доньки Максвелл Дрю. Після цього хейтери просто засипали сторінку артистки гнівними коментарями, в яких звинуватили її у невиконанні батьківських обов'язків.

До експериментів вдається і співачка Пінк. Тільки ця зіркова матуся не боїться осуду та відверто говорить, що виховання дітей – це тільки її справа. Саме тому вона сама перефарбувала волосся 8-річній Віллоу.

Дозволила своїй доньці змінити імідж і голлівудська акторка українського походження Міла Йовович. Її 12-річна Евер тепер красується з блакитними пасмами.