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Дружина Бабкіна привітала музиканта з річницею весілля: кумедне фото

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Сім'я Бабкіних / t1.ua

Дружина українського співака Сергія Бабкіна привітала чоловіка з 11-ою річницею шлюбу та подякувала йому за час проведений разом.

Саме у цей день, 27 березня 2009 року, знамените подружжя узаконило свої стосунки. 

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"Дякую за ненудні роки, проведені з тобою 27 годин на добу. Вітаю тебе з нашою офіційною і законною датою. Пишаюся, що я Бабкіна. І чекаю від тебе святкову каву", – написала Бабкіна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 марта 2009 год День- Изменёнка- моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моём паспорте с упоминанием какого-то мужика?моё платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на, столь грандиозное, событиеЭту историю я описывала в посте в прошлом году. Ладно... Я- Бабкина. Поживём- Увидим.. Спасибо тебе @babkin_official за столько нескучных лет, проведённых с тобой 27 часов в сутки? Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе p.s. для новеньких- венчались мы задолго до.. Фото, которые сохранились со свадьбы выложу сегодня в сторис by @surikova_i #снежанабабкина #сергейбабкин #семьябабкиных #СБ

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Історія цього особливого дня закарбувалася їм обом у пам’яті, адже тоді Сергій ледь не проспав своє весілля.

"Це був просто божевільний день. Сніжана готувалася, зранку поїхала робити зачіску, а я того ранку приїхав з Києва, де був на гастролях десь два тижні. Поїхав одразу додому і завалився спати, бо не виспався у потязі. І я ледь не проспав. Моя мама зателефонувала Сніжані і спитала, чи будити мене, а вона неочікувала, каже: "Так, так звісно будіть". Я підскочив, одягнувся і за 5 хвилин доїхав до РАЦСу", – розповів Бабкін.

Подружжя Бабкіних виховує трьох дітей: найстаршого 13-річного сина Артура від першого шлюбу Сніжани, 9-річну Василину та 9-місячного сина Єлисея.

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Сергій Бабкін
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