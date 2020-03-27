Дружина Бабкіна привітала музиканта з річницею весілля: кумедне фото

Дружина українського співака Сергія Бабкіна привітала чоловіка з 11-ою річницею шлюбу та подякувала йому за час проведений разом.

Саме у цей день, 27 березня 2009 року, знамените подружжя узаконило свої стосунки.

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"Дякую за ненудні роки, проведені з тобою 27 годин на добу. Вітаю тебе з нашою офіційною і законною датою. Пишаюся, що я Бабкіна. І чекаю від тебе святкову каву", – написала Бабкіна.

Історія цього особливого дня закарбувалася їм обом у пам’яті, адже тоді Сергій ледь не проспав своє весілля.

"Це був просто божевільний день. Сніжана готувалася, зранку поїхала робити зачіску, а я того ранку приїхав з Києва, де був на гастролях десь два тижні. Поїхав одразу додому і завалився спати, бо не виспався у потязі. І я ледь не проспав. Моя мама зателефонувала Сніжані і спитала, чи будити мене, а вона неочікувала, каже: "Так, так звісно будіть". Я підскочив, одягнувся і за 5 хвилин доїхав до РАЦСу", – розповів Бабкін.

Подружжя Бабкіних виховує трьох дітей: найстаршого 13-річного сина Артура від першого шлюбу Сніжани, 9-річну Василину та 9-місячного сина Єлисея.