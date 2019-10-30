Дружина Дмитра Комарова розповіла, чому прилетіла на зйомки програми "Світ навиворіт"

Дружина українського журналіста та ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова – Олександра Кучеренко, прилетіла до нього на зйомки пізнавальної програми про подорожі до найекзотичніших країн світу "Світ навиворіт".

Про це дружина ведучого розповіла своїм підписникам в інстаграмі. За її словами, заради коханого чоловіка вона виконала важливу місію.

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"Дмитру терміново знадобився документ для зйомок, який поштою передати не встигали. І він попросив виконати цю місію мене, тож я опинилася на іншій половині земної кулі. Діма мене, звичайно, зустрів в аеропорту. З квітами", – розповіла Олександра.

Вона зазначила, що новий сезон команда знімає дуже-дуже далеко, і їй вдалося долучитися до створення програми "Світ навиворіт". За її словами, після того, як чоловік зустрів її, то одразу запросив на 5 днів зйомки програми "Світ навиворіт".



Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Дружина Дмитра Комарова чесно зізналася, що такий графік не витримала б, адже хлопці просто живуть роботою, від світанку до заходу. Олександра анонсувала, що новий сезон буде фантастичним, адже там знімають справжні дива.