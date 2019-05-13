Дружина Монатіка показала рідкісні кадри, зняті під час її вагітності
Український співак Монатік – один із небагатьох артистів, який прагне відгородити свою сім'ю від зайвої уваги ЗМІ та прихильників. Тому у мережі вкрай рідко з'являються нові фото його чарівної дружини та двох синів. Однак в День матері Ірина Демічева вирішила показати підписникам, як вона виглядала під час вагітності.
У неділю, 12 травня, чимало вітчизняних артистів зворушили мережу ніжними привітаннями та спогадами про дитинство. Особливі слова на День матері підібрав і Монатік, який показав дитячий малюнок, що належить одному з його синів.
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"Якби ви тільки знали, як ми, татусі, вами, мами, захоплюємося і дякуємо за все! За терпіння, любов, віру і надію. Ви це все даруєте. Цьому ви вчите. Зі святом, прекрасні мами!" – зворушливо написав Монатік.
Не втрималась від публікації і дружина артиста Ірина Демічева. Раніше Монатік розповідав журналістам, що вона неймовірно красива, але не любить поставати перед камерою. Проте, згідно з рідкісними фото, Ірина інколи робить винятки. Зокрема, на День матері відома українка пригадала, як очікувала на появу синів. Фото під час її вагітності підкорили мережу.
"З вдячністю і любов'ю за такий дарунок небес. Всіх матусь зі святом. З щирою повагою і захопленням", – скромно написала вона.
Як відомо, Монатік одружений з Іриною Демічівою, яка є його радником і директором. Зіркова пара виховує двох синів, однак не показує їхні обличчя громадськості. В одному з інтерв'ю Монатік вперше зізнався, що його дружина – найближча людина, яка підтримувала співака на всіх етапах створення кар'єри. Саме їй артист завдячує свій успіх.
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