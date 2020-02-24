Дружина Сергія Бабкіна поділилася еротичним фото топлес: спекотний кадр 18+

Подружжя знаменитого українського виконавця досить часто зважується на відверті зйомки та не соромиться говорити про інтимне життя публічно. Українська акторка Сніжана Бабкіна вирішила показати, як релаксує у ванній. Такий відпочинок заміняє для багатодітної матусі розкішні курорти.

На особистій сторінці 34-річної Сніжани Бабкіної з'явився провокативний кадр. Акторка театру не соромиться хизуватися своїм тілом після пологів. Вона опублікувала світлину, на якій позує топлес.

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Провідним кольором пікантної зйомки вона обрала блакитний, стверджуючи, що понеділок – день місяця та блакитного. Для відпочинку від буденних турбот дружина музиканта імітувала морське узбережжя у ванній власної квартири у Харкові. У її руках склянка м'ятного кольору, яка гармонійно виглядає на тлі блакитної води.

Серед одягу на Сніжані Бабкіній лише короткі шорти, які дозволили їй продемонструвати підтягнуті сідниці. Оголені груди вона прикрила руками. Навіть на такому "відпочинку" вона вирішила залишити місце для творчості, обравши яскраві блакитні тіні та блискучі паєтки для макіяжу.

Мої Мальдіви… Я – дитина понедельніка. Понеділок – день місяця і блакитного кольору. І це про мене! Сьогодні мій день! Сьогодні мій relax,

– прокоментувала пікантний кадр акторка.



Сніжана Бабкіна оголилася для фото / Instagram / @snezhana_babkina