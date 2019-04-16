Дружина Сергія Бабкіна показала округлий живіт в атласній сукні: фото

Дружина українського співака Сергія Бабкіна невдовзі втретє стане мамою. Чарівна Сніжана не припиняє радіти цій новині та демонструє у мережі свій округлий живіт.

12 березня співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана оголосили про очікування третьої спільної дитини. Тоді артист зізнався у журналі Viva, що він готується стати батьком ще одного хлопчика. Пара знялась у чуттєвій фотосесії, результатами якої ще й досі ділиться у мережі.

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Так, Сніжана Бабкіна опублікувала чарівне фото, на якому постала у світлій атласній сукні. Вбрання підкреслило округлий живіт акторки, що виглядало дуже ніжно.

До знімку Сніжана Бабкіна додала розповідь про свою третю вагітність. Зірка відверто зізналась, що її вага вже змінилась на 11 кілограмів, що значно більше, аніж під час двох інших.

Нам 30 тижнів! Ця моя третя вагітність. Політ чудовий. Зростаємо не по днях, а по годинах. З Артуром мені був 21 рік, за всю вагітність я набрала 7 кг. З Веселинкою мені було 25 і плюс 10 кг. Зараз з синочком вже плюс 11 кг, але все ще попереду,

– розповіла вона.

Вагітна Сніжана Бабкіна готується до активного курсу йоги, який продовжиться аж до її пологів. Акторка тренується разом зі своїм зірковим чоловіком та вражає мережу складними асанами.

Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував інформацію про вагітність дружини та тільки на 7 місяці розповів про поповнення у сім'ї. Це буде третя дитина у шлюбі з акторкою Сніжаною: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, артист має дитину від першого шлюбу – 13-річного Іллю.