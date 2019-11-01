Дуа Ліпа випустила новий хіт Don't Start Now – запальна пісня у стилі 80-х
1 листопада Дуа Ліпа приголомшила прем'єрою довгоочікуваної пісні Don't Start Now. Британська співачка албанського походження протягом останніх днів інтригувала шанувальників тизерами нової композиції.
У п'ятницю, 1 листопада, прем'єра ритмічного треку прогриміла! Пісня була опублікована на ютуб-акаунті співачки разом з трейлер-відео.
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У декількох кадрах показано, як Дуа Ліпа виступає на сцені нічного закладу в відвертому жовтому топі та over-size джинсах. Відтак зірка вкотре заінтригувала фанатів виходом ще й нового кліпу. Композиція записана у ретро-стилі і стала першою роботою артистки за останні 9 місяців.
"Не з’являйся, не виходь. Не починай дбати про мене зараз. Іди геть, ти знаєш як. Не починайте дбати про мене зараз", – йдеться у приспіві.
Дуа Ліпа – Don't Start Now: слухайте пісню
Пісня Don't Start Now також увійде в другий альбом Дуа Ліпи. Співачка анонсувала про це у себе в інстаграмі, показавши короткі ролики, на яких албанська красуня танцює на кріслі і демонструє звабливу фігуру.
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