Дуету "Потап і Настя" виповнилося 14 років: кумедне архівне фото

Популярні українські виконавці Потап і Настя Каменських рівно 14 років тому розпочали свою кар'єру. І хоча дует розпався, проте вони й досі святкують його день народження. З цієї нагоди репер поділився кумедною архівною світлиною.

Потап і Настя більше не виступають разом, проте тепер вони значно ближчі, аніж просто колеги по сцені. Нині – це подружжя, у якому панує безмежне кохання. Та вони не забувають, коли та з чого розпочався їх творчий шлях, тому щороку, 1 травня, відзначають особливе свято. Потап привітав дружину з річницею колективу та опублікував на особистій сторінці в інстаграмі архівну фотографію.

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Продюсер розповів підписникам про важливу подію у творчому житті. Так, 14 років тому, був створений дует "Потап і Настя", де він виступав разом із теперішньою дружиною Настею Каменських.

Зараз Потап працює над власним проєктом ПТП, а Настя відома під псевдонімом NK. Та вони не забувають завдяки чому мають все те, що є зараз.

Потап поділився архівним кадром, на якому вони з Настею позують у кумедних вбраннях. Артистка одягнена у яскраву сукню з принтом кавуна на грудях, а її чоловік – в білий костюм із зображенням огірків та з обручем на голові з огірками.

Щороку у цей день ми відзначаємо день народження гурту і дуету "Потап і Настя"! 14 років! Саме цей дует поклав початок всьому, що ви чуєте і бачите від нас досі! Дякую і вітаю Настю Каменських,

– написав в публікації Потап.

Нагадаємо, дует "Потап і Настя" розпочав своє існування в 2006 році з композиції "Не пара". Вони гастролювали у різних куточках світу, були улюбленцями мільйонів. Проте у 2017 році заявили, що "ставлять дует на паузу". Виконавці довго заперечували, що між ними роман та приховували стосунки, однак 23 травня 2019 року одружилися та поділилися цією новиною з прихильниками.