Два в одному: гурт "Бумбокс" оприлюднив кліп до пісень "Твій номер / Плющ"
Популярний гурт "Бумбокс" вразив своїх прихильників. Вперше за свою історію колектив вирішив створити один кліп до двох кардинально інших пісень. Андрій Хливнюк розповів, у чому особливість ролику "Твій номер / Плющ" та як створилась така ідея.
Прем'єра відбулась у переддень католицького Різдва та стала своєрідним подарунком для меломанів. "Бумбокс" вирішив не залучати до ролика "Твій номер / Плющ" акторів чи складні декорації, створивши "найшвидший" з кліпів гурту.
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"Візьміть кілька десятків колонок, не пошкодуйте грошей на килими, приженіть найцікавіші машини з вашого автопарку або ті, що в принципі їздять, орендуйте теплий павільйон, найміть кухаря, який вміє готувати лагман, спробуйте пародіювати самих себе й зв'яжіться з пропащими – тоді ви зрозумієте, як знімали "найшвидший" з кліпів "Бумбоксу". Чому найшвидший? З моменту прийняття рішення зняти кліп і до його виходу пройшло всього 20 днів. Насправді навіть менше, тому що знятий був не один кліп, а два", – розповів Андрій Хливнюк.
Ідею створити подвійний кліп належала продюсеру Олексію Согомонову А от втілити непересічний задум взявся режисер Стас Гуренко, який запропонував знімати відео одним кадром. 12 килимів, 56 любителів гострих відчуттів, понад 100 світлових приладів та музичні інстурменти, і навіть 200-літрова бочка – це все, що знадобилось для створення нової відеороботи "Бумбоксу".
Гурт "Бумбокс" презентував новий кліп / Пресслужба
Цікаво, що сам Андрій Хливнюк спершу не розумів, як можна втілити ідею кліпу, адже авторам ролику довелось поєднати дві кардинально різні пісні із нового альбому "Таємний код: Рубікон". Однак артист все ж вирішив проекспериментувати. Що з цього вийшло – дивіться у відео Бумбоксу".
Дивіться кліп "Бумбокс" до пісень "Твій номер / Плющ": відео
"Бумбокс" – "Твiй номер": текст пісні
Тепер, коли знаю твій номер,
Ніхто ще нікому нічого не винен,
Невже, зупинитись повинен?
Це все, що лишилось від чемних манер...
Тепер, коли знаю твій профіль,
Мистецтво й політика - пофіг!
А раптом єдиний мій клопіт -
Тремтіли, почувши твого взуття цокіт!
Приспів:
Ну, як це ти робиш? Ти сяєш навпроти!
Коли ти смієшся, або сльози котяться -
Все в мені перевертається і сходиться.
В яблуко втрапив твій дротик!
Тому що я знаю ти також не проти
Дізнатись які ми на дотик!
Тому що я знаю твій номер!
Тепер, коли знаю твій номер!
Твій номер!
Тепер, коли знаю твій погляд,
Я поглядів інших не бачу,
Нехай твої очі ніколи не плачуть!
Я просто побуду поряд!
Тепер, коли знаю твій голос,
Я перш, ніж кричати, подумаю сто раз!
Назавжди єдиний мій клопіт -
Аби з голови її не впав жоден волос!
Приспів
Тепер, коли знаю твій номер,
Тепер, коли знаю твій номер,
Ніхто ще нікому нічого не винен...
"Бумбокс" – "Плющ": текст пісні
Хотів б я тебе, мов плющ, обняти,
Так міцно і так щільно, і закрить вiд світа,
Я не боюсь тобі життя одняти,
Ти будеш мов руїна, листом моїм вкрита, —
Плющ надає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —
А прийде час розсипатись руїні, —
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили
Чи з розпачу повитись на тополі
І статися для неї гірш могили?
Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —
А прийде час розсипатись руїні, —
Нехай вона плюща тоді сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?
Нехай вона плюща тоді сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?