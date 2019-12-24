Два в одному: гурт "Бумбокс" оприлюднив кліп до пісень "Твій номер / Плющ"

Популярний гурт "Бумбокс" вразив своїх прихильників. Вперше за свою історію колектив вирішив створити один кліп до двох кардинально інших пісень. Андрій Хливнюк розповів, у чому особливість ролику "Твій номер / Плющ" та як створилась така ідея.

Прем'єра відбулась у переддень католицького Різдва та стала своєрідним подарунком для меломанів. "Бумбокс" вирішив не залучати до ролика "Твій номер / Плющ" акторів чи складні декорації, створивши "найшвидший" з кліпів гурту.

Читайте також: "Бумбокс" презентував другу частину альбому "Таємний Код: Рубікон": в чому його особливість

"Візьміть кілька десятків колонок, не пошкодуйте грошей на килими, приженіть найцікавіші машини з вашого автопарку або ті, що в принципі їздять, орендуйте теплий павільйон, найміть кухаря, який вміє готувати лагман, спробуйте пародіювати самих себе й зв'яжіться з пропащими – тоді ви зрозумієте, як знімали "найшвидший" з кліпів "Бумбоксу". Чому найшвидший? З моменту прийняття рішення зняти кліп і до його виходу пройшло всього 20 днів. Насправді навіть менше, тому що знятий був не один кліп, а два", – розповів Андрій Хливнюк.

Ідею створити подвійний кліп належала продюсеру Олексію Согомонову А от втілити непересічний задум взявся режисер Стас Гуренко, який запропонував знімати відео одним кадром. 12 килимів, 56 любителів гострих відчуттів, понад 100 світлових приладів та музичні інстурменти, і навіть 200-літрова бочка – це все, що знадобилось для створення нової відеороботи "Бумбоксу".



Гурт "Бумбокс" презентував новий кліп / Пресслужба

Цікаво, що сам Андрій Хливнюк спершу не розумів, як можна втілити ідею кліпу, адже авторам ролику довелось поєднати дві кардинально різні пісні із нового альбому "Таємний код: Рубікон". Однак артист все ж вирішив проекспериментувати. Що з цього вийшло – дивіться у відео Бумбоксу".

Дивіться кліп "Бумбокс" до пісень "Твій номер / Плющ": відео

"Бумбокс" – "Твiй номер": текст пісні

Тепер, коли знаю твій номер,

Ніхто ще нікому нічого не винен,

Невже, зупинитись повинен?

Це все, що лишилось від чемних манер...

Тепер, коли знаю твій профіль,

Мистецтво й політика - пофіг!

А раптом єдиний мій клопіт -

Тремтіли, почувши твого взуття цокіт!

Приспів:

Ну, як це ти робиш? Ти сяєш навпроти!

Коли ти смієшся, або сльози котяться -

Все в мені перевертається і сходиться.

В яблуко втрапив твій дротик!

Тому що я знаю ти також не проти

Дізнатись які ми на дотик!

Тому що я знаю твій номер!

Тепер, коли знаю твій номер!

Твій номер!

Тепер, коли знаю твій погляд,

Я поглядів інших не бачу,

Нехай твої очі ніколи не плачуть!

Я просто побуду поряд!

Тепер, коли знаю твій голос,

Я перш, ніж кричати, подумаю сто раз!

Назавжди єдиний мій клопіт -

Аби з голови її не впав жоден волос!

Приспів

Тепер, коли знаю твій номер,

Тепер, коли знаю твій номер,

Ніхто ще нікому нічого не винен...

"Бумбокс" – "Плющ": текст пісні

Хотів б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно і так щільно, і закрить вiд світа,

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш мов руїна, листом моїм вкрита, —

Плющ надає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?

Хіба на те, аби валятись долі

Пораненим, пошарпаним, без сили

Чи з розпачу повитись на тополі

І статися для неї гірш могили?

Плющ їй дає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща тоді сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?

Нехай вона плюща тоді сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?