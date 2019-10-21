Двейн Джонсон рятує мандрівників у першому українському трейлері "Круїзу по джунглях": відео

Влітку 2020 року на великий екран вийде чергова вибухова прем'єра від кінокомпанії Disney – "Круїз по джунглях". Перший українский трейлер з Двейном Джонсоном та Емілі Блант вже підриває мережу.

Перший дубльований трейлер до пригодницької картини "Круїз по джунглях" з'явився сьогодні, 21 жовтня, на YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

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Головні ролі і картину зіграли Двей Джонсон, який відомий своїми геройськими ролями у фільмах "Ремпейдж", "Хмарочос", "Розлом Сан-Андреас" та інших, а також Емілі Блант, зірка фільму "Мері Поппінс повертається".



Емілі Блант і Двейн Джонсон на зйомках фільму "Круїз по джунглях" / IMDb

За сюжетом, група туристів відправилася на пошуки таємничої рослини, що росте в джунглях, і наділена чудодійними цілющими властивостями. Ролі капітанів експедиції зіграють Двейн Джонсон та Емілі Блант. Однак, як виявилося, їм не тільки доведеться контролювати подорож, але й взяти на себе відповідальність за порятунок групи, адже бажаючих перешкодити їхнім планам буде чимало.

На великий український екран фільм "Круїз по джунглях" вийде 23 липня 2020 року.

Дивитися трейлер до фільму "Круїз по джунглях": відео