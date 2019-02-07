Дворазовий лауреат премії Греммі Анатолій Кочерга завітає в Київ з концертом

Знаменитий український виконавець Анатолій Кочерга родом з Вінничини, який свого часу став наймолодшим в історії Народним Артистом СРСР, дасть концерт в столиці України 26 березня 2019 року в Жовтневому Палаці. Співак гастролював всім світом і за свою творчість отримав багато нагород, зокрема, дві премії Греммі.

Шанувальники творчості Анатолія Кочерги зможуть оцінити творчість виконавця на концерті "Симфонія Романсу". В супроводі виступить Народний оркестр народних інструментів, керівником якого є заслужений працівник культури України Вікторія Васильєва. В концертній програмі передбачаються славнозвісні "Куплети Мефістофеля" Шарля Гуно та інші арії з опер, що не залишать вас байдужими. Прозвучать романси і пісні як українських, так і зарубіжних композиторів.

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"Пісня, в порівнянні з оперною арією, важча тим, що там немає ні декорацій, ні партнерів, ні режисера, який говорить, куди піти і навіщо. Ти один. І потрібно створити за короткий час якийсь образ, захопити людей, щоб вони тобі повірили. Мені здається, виконувати пісні, романси набагато складніше, тому що ти один на один з публікою. І кожне своє виконання на сцені я до сих пір сприймаю як іспит: я здаю його, перш за все, самому собі, і публіці, звичайно", – поділився думками Анатолій Кочерга перед важливим концертом.



Анатолій Кочерга завітає в Київ з концертом / Прес-служба

Чи не найбільшими нагородами у життя артиста України стала американська премія Греммі, яких він отримав дві штуки за запис партії Бориса з опери "Борис Годунов" Модеста Мусоргського. Анатолій Кочерга протягом всього життя співпрацював з видатними диригентами світу, а також підкорював найкращі сцени США та Європи, зокрема, в італійському театрі "Ла Скала", лондонському "Ковент-Гарден" і в американській "Метрополітен-опера". Імените видання The New York Times якось написало, що: "Спів Кочерги –як ефект вибуху бомби".



Анатолій Кочерга завітає в Київ з концертом / Прес-служба

Тому не пропустіть концерт видатного Анатолія Кочерги 26 березня 2019 року в Жовтневому Палаці і оцініть самі талант всесвітньо відомого українця.