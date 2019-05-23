Дякую, що ми оберігаємо нашу любов, – Настя Каменських вперше прокоментувала роман з Потапом

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Настя Каменських і Потап офіційно повідомили про стосунки і навіть розсекретили дату їхнього весілля. Сьогодні, 23 травня, знамениті зірки офіційно стануть подружжям. Співачка, яка віддавала перевагу мовчати про своє особисте життя, опублікувала перший зворушливий допис, у якому зізналася Потапу у почуттях і подякувала за його любов.

Новина про одруження Потапа і Насті Каменських сколихнула мережу сьогодні вранці. Попри те, що шанувальники запідозрювали зірок у таємному романі, офіційного підтвердження у фанатів пари не було. Проте сьогодні, 23 травня, зірки розсекретили свій роман і повідомили про своє весілля. З цієї нагоди Настя Каменських, яка не любить афішувати свої відносини, опублікувала зворушливий пост, присвячений Потапу, на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка оприлюднила кадр, який вперше з'явився у кліпі Потапа "Константа", а під ним написала довгий текст, у якому звернулася і до шанувальників, і до свого коханого. На фото Настя Каменських постала у білій сукні, а Олексій Потапенко – у чорному смокінгу.

Особливі почуття народжують особливі твори. Саме такими є пісні "Обіцяю" і новий хіт Потапа "Константа" Вслухайтеся в рядки нового треку Потапа і ви все зрозумієте. Вслухайтеся в слова моєї "Обіцяю" і ви все відчуєте,
– такими словами розпочинається допис Насті Каменських.

Також співачка додала, що їхні пісні доповнюють одна одну і зливаються в одне ціле. Після цього вона звернулася до свого коханого зі зворушливими словами, які вперше написала публічно на сторінці в соціальній мережі.

Спасибі, Потап, що оберігав нас від зайвих очей, слів, дописів. Спасибі, що підтримуєш мій вибір, що щастя любить тишу. Спасибі, що ми з тобою оберігаємо нашу любов. Нехай ненадовго, ми змогли залишити потаємні емоції і почуття тільки для нас двох! Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сегодня саме той самий особливий і щасливий день для кожної закоханої пари. Ми раді поділитися з вами своїм щастям і вдячні за те, що ви розділите його з нами,
– зворушливо зізналася у почуттях до Потапа Настя Каменських.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля Настя Каменських Потап Музика Потап і Настя Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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