Астрологи зазначають, що 7 липня – дуже енергетичний день. У дзеркальну дату 07.07. можна візуалізувати своє найзаповітніше бажання, яке незабаром має всі шанси на здійснення. Також сьогодні чудовий день, аби направити всю свою енергію на важливі справи, які можуть вплинути на ваше щасливе майбутнє.

Сьогодні українці відзначають Івана Купала, а цей день здавна наділений магічною силою. 7 липня кожен охочий зможе визначитися зі своєю подальшою метою та притягнути в своє життя те, про що ви мрієте. Забудьте про свої недоліки і про свої страхи – 7 липня бажано займатися тим, що виходить у вас найкраще.

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В нумерології число 7 вважають найголовнішим та наймогутнішим. У Стародавньому Єгипті сімка вважалася символом вічного життя, вона являє собою динамічну досконалість. 7 – цифра везіння, це магічне та священне число, яке уособлює мудрість, святість і таємне знання.

Сімка володіє магічним значенням. У Мецці прочани обходять священний камінь Кааба сім разів, є сім чудес світу, нотний стан має 7 нот, у веселці присутні 7 кольорів, у Сонячній системі є 7 планет, у нас є 7 днів тижня.



7 липня – дзеркальна дата

Сімка – берегиня секретів, її цікавить духовний стан людини. Число 7 не любить магів та ворожок, які намагаються за її допомогою дізнатися про майбутнє. Сімка служить духовним людям, тож цього дня треба зазирнути в середину себе, прислухатися до свого внутрішнього голосу та присвятити час медитаціям та повному погруженню у своє нутро.

Духовні практики допоможуть вам знайти вірний шлях у житті та знайти відповіді на важливі питання у теперішньому та майбутньому. Якщо ваші помисли щирі, а думки чисті – ваше бажання неодмінно здійсниться.

Будьте сьогодні обережними зі своїми думками, контролюйте потік негативу та помиріться з усіма, з ким ви перебуваєте у сварці.

Як привернути любов у своє життя 7 липня

Щоб любов увійшла у ваше життя надовго, постарайтеся 7 липня не акцентувати увагу на мінуси оточуючих людей. Не критикуйте нікого просто так, без мети, без вагомої на те причини. Навчіться робити людям компліменти

Як привернути успіх 7 липня

Щоб зрозуміти, чого ви насправді хочете від життя, 7 липня поставте собі таке питання, а потім напишіть відповідь на листок, склавши список цілей і завдань, які для вас найбільш актуальні. Сьогоднішній день – це усвідомленням свого місця у світі та здійсненням найзаповітніших бажань.

Як загадати бажання 7 липня 2020 року

Подумки уявіть собі те, що ви хочете привернути у своє життя. Ее варто казати: "Я хочу автомобіль", "Я хочу вийти заміж", "Я хочу багато заробляти" тощо. Цього дня Всесвіт має почути, що все бажане у вас вже є, таким чином ви дасте правильну установку, що ваше бажання є цілком реальне, а відтак воно точно здійсниться.

Кажіть собі: "У мене є автомобіль" (можете детально собі продумати модель, колір, уявити, як ви на ньому їздите), "Я щаслива (-ий) у подружньому житті", "Я працюю на улюбленій роботі і заробляю багато грошей". Таким чином ви позбавите себе від сумнівів і налаштуєтеся на втілення бажання. Чим більше ви будете уявляти те, чого так сильно хочете – тим швидше воно до вас прийде.



Як загадати бажання – прості правила

Будьте конкретними. Не треба думати, що автомобіль у вас з’явиться за 5 років, розбагатієте ви також за певну кількість років і т.д. Поставте собі реальний час, за який ви можете реалізувати бажане. Поставте собі за мету досягнути бажання якнайшвидше, таким чином у вашому житті будуть траплятися правильні події, які приведуть вас до швидких результатів. Ви можете вказати реальне число, місяць та рік. Як тільки ваші думки будуть "крутитися" навколо зазначеної дати, ваше бажання увійде в дію і почне реалізовуватися.

Будьте впевненими. Звісно, людям властиво сумніватися в чомусь, але відкиньмо всі стереотипні помисли, що ми недостойні, у нас не вийде, ми не зможемо стільки заробити і т.д. Зарядіть своє бажання позитивними емоціями, щиро вірте, що ви заслуговуєте на те, чого так сильно хочете, і тоді ваша мрія неодмінно здійсниться.



Візуалізуйте своє бажання

Уявляйте деталі. Якщо ви мрієте про нове житло, то не акцентуйте увагу лише на самому житлі. Подумайте з яким настроєм ви прокидаєтеся зранку у своєму ліжку, що готуєте на сніданок, як відпочиваєте, як приймаєте друзів на вечерю.

Якщо мрієте відправитися в якусь країну, то думайте про те, як ви проводите свій вільний час, як розважаєтеся, що для себе нового дізнаєтеся, з якими людьми знайомитеся. Таке ж правило діє на всі мрії та бажання. Ваше чітке уявлення того, що у вас вже є все, чого ви хотіли набагато більше підсилює потік енергії, яка дозволить вам отримати бажане.

Також є ще один варіант загадування бажання. Для цього треба написати на листку всі свої мрії та бажання, завантажити відповідні картинки на комп'ютер чи телефон і просто зберегти їх в окремій папці. Чим частіше ви будете заглядати в папку і переглядати ваші мрії, тим швидше буде активізовуватися енергія притягання речей у ваше життя.

Пам’ятайте, що сьогоднішній день може змінити вашу долю, але не переставайте візуалізувати бажане і надалі. Головне – правильно мріяти, адже від ваших думок залежить ваше майбутнє.