Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала 19 червня вдруге стала мамою. Артистка народила сина, якого назвала Селім-Гірай. 36-річна матуся поділилася яскравими кадрами прогулянки з малюком.

Зворушливі фото артистка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона виглядає неймовірно щасливою, адже на світ з'явився її другий малюк, якого виконавиця чекала з нетерпінням.

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Джамала гуляє з сином

Зірка вирішила прогулятися із Селімом-Гіраєм на свіжому повітрі. Задля своєї безпеки та захисту синочка вона обрала безлюдне місце. Джамала не показала обличчя хлопчика, він лежав у чорному дитячому візку. Знімки були зроблені у сонячний день на невеликій алеї серед яскравих рослин.

Для прогулянки зіркова матуся обрала легку білу сукню вільного крою на бретелях. На спині мала чорний рюкзак, а в руці – сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Волосся Джамала вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках. Її шию прикрашало мінімалістичне намисто.



Джамала гуляє з новонародженим сином / Instagram / @jamalajaaa



Джамала та її син Селім-Гірай / Instagram / @jamalajaaa