Джамала дала онлайн-концерт та зізналася, що мала б виступити на Євробаченні-2020: відео

Сьогодні, 24 березня, на офіційній сторінці в інстаграмі зірки відбувся обіцяний онлайн-концерт. Джамала не лише виконала улюблені композиції, а й зізналася, що планувала виступити на сцені Євробачення-2020 в Роттердамі.

Одне за одним успішні представники українського шоу-бізнесу продовжують розважати суспільство в умовах карантину. Джамала провела онлайн-концерт у власній студії. Зірка наголосила, що музиканти дотримувалися всіх запобіжних заходів – прихопили з собою антисептики та маски.

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Впродовж години вона не лише співала свої хіти, а й спілкувалася з прихильниками. Зірка зізналася, що надзвичайно стурбована спалахом коронавірусу, адже зараз вагітна та чекає на народження другої дитини.

Джамала також заявила, що хвилюється про долю своїх гастролів та виступів, один з яких мав відбутись у рамках міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі. Наразі вона не стала оголошувати долю своєї появи на сцені Євробачення-2021, яке перенесли через пандемію коронавірусу.

Саме в ці непрості моменти хочеться ділитися з вами позитивною енергією та пісням, які я писала в різні моменти мого творчого шляху. Дуже хочеться, щоб ми всі швидко побороли цей вірус. Залишайтесь вдома, дотримуйтесь дисципліни,

– анонсувала онлайн-концерт Джамала.

Варто наголосити, що фани радо сприйняли ініціативу кумира. Пряму трансляцію концерту переглянули понад 19 тисяч користувачів з усього світу.

Джамала дала онлайн-концерт: дивіться відео онлайн