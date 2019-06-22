Джамала показала зворушливе фото зі своїм сином

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Джамала з сином Еміром-Рахманом
Джамала з сином Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала насолоджується материнством. Зірка при першій же нагоді відпочиває зі своїм сином Еміром-Рахманом та ділиться з прихильниками ніжними знімками.

Як відомо, після народження сина Джамала вирішила не брати творчу паузу, а майстерно поєднує свою роботу з доглядом за дитиною. Однак чимала кількість проектів, зокрема, "Голос. Діти-5", та записи нових пісень не стають їй на заваді відпочинку з сином. 

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Днями Джамала вкотре замилувала мережу ніжним фото з Еміром-Рахманом, зробленим під час запланованої зйомки. Співачка вбрала сукню з квітковим принтом та провела час з дитиною на лавандовому полі. Гра з сином надихнула артистку на спогади про своє дитинство, якими вона поділилась з прихильниками. 

Так інколи хочеться повернутися у своє дитинство. Знову зловити на шкірі тепле морське повітря, відчути запах квітучого граната та кипариса,
– поділилась Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Окрім цього, Джамала показала ще одне фото, на якому вже постала без дитини. Автором фотосесії була киянка Катерина Зерова, яка запросила зіркову матусю з сином до Лавандового гаю, що на Київщині. Фотосесія вийшла дуже ефектною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джамала Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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