Джамала представила нову пісню Solo на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019: відео

Переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка була членом журі на Нацвідборі Євробачення-2019, представила свою пісню Solo. Однак презентація синглу не пройшла без казусів, з якими їй вдалося швидко впоратися.

Українська співачка з кримськотатарським корінням змогла завоювати для України перемогу на Євробаченні-2016, тому тепер вона є почесним членом журі кожного Нацвідбору на Євробачення. На фіналі, який відбувся в суботу, 23 лютого, Джамала представила музичну новинку, серед авторів якої є номінант Греммі Брайан Тодд.

Читайте також: На фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 Джамала постала у розкішному вбранні рожевого кольору

Прем'єра аудіоверсії відбулася на початку лютого 2019 року, однак презентацію наживо Джамала залишила для фіналу відбору Євробачення-2019. Вона вийшла на сцену в розкішній чорній сукні та з запальним настроєм, однак з перших секунд пісні їй довелося трішки похвилюватися. Джамала не чула звуку в навушнику, що завжди є у вусі кожного співака. Вона одразу повідомила про проблему, а після цього приголомшила слухачів новою піснею.

Дивитися виступ Джамали з піснею Solo на Нацвідборі Євробачення-2019: відео