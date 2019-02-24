Джамала представила нову пісню Solo на фіналі Нацвідбору Євробачення-2019: відео

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Джамала
Джамала / Instagram/ @jamalajaaa

Переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка була членом журі на Нацвідборі Євробачення-2019, представила свою пісню Solo. Однак презентація синглу не пройшла без казусів, з якими їй вдалося швидко впоратися.

Українська співачка з кримськотатарським корінням змогла завоювати для України перемогу на Євробаченні-2016, тому тепер вона є почесним членом журі кожного Нацвідбору на Євробачення. На фіналі, який відбувся в суботу, 23 лютого, Джамала представила музичну новинку, серед авторів якої є номінант Греммі Брайан Тодд.

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Прем'єра аудіоверсії відбулася на початку лютого 2019 року, однак презентацію наживо Джамала залишила для фіналу відбору Євробачення-2019. Вона вийшла на сцену в розкішній чорній сукні та з запальним настроєм, однак з перших секунд пісні їй довелося трішки похвилюватися. Джамала не чула звуку в навушнику, що завжди є у вусі кожного співака. Вона одразу повідомила про проблему, а після цього приголомшила слухачів новою піснею.

Дивитися виступ Джамали з піснею Solo на Нацвідборі Євробачення-2019: відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019 Музика Євробачення Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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