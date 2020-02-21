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Джамала презентувала новий альбом, записаний з відомими артистами

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Джамала презентувала альбом "Свої" / Instagram / @jamalajaaa

Співачка Джамала під час другої вагітності не поспішає відпочивати. Артистка презентувала новий студійний альбом, який символічно назвала "Свої".

Всі треки, які увійшли до нової платівки Джамали, були записані у співпраці з популярними артистами. Зокрема, меломани можуть почути дуетні композиції артистки з гуртом Cape Cod, а також реперкою Alyona Alyona, виконавцями Jah Khalib, Дмитром Авксентьєвим, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, Pianoбой і колективом Бумбокс. Окрім цього, до платівки увійшла пісня Джамали "Заманили", яку зірка у 2016 році записала з етноколективом "ДахаБраха".

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У мережі співачка вирішила пояснити, у чому особливість платівки "Свої". За словами Джамали, кожна із 12 пісень – це окрема історія, яку вона створила у колаборації з колегами, який артистка з легкістю може назвати друзями. 

"Ця збірка – результат моєї роботи з виконавцями, аранжувальниками, саундпродюсерами, яким я симпатизую і яких можу назвати "своїми". У кожної композиції на цій платівці своя цікава історія створення, але всіх їх об'єднує одне – вони створювалися швидко і легко. Це тому, що з кожним з цих музикантів у нас знаходилися спільні теми і збігалися музичні смаки. Всі ці колаборації були зроблені в ім'я творчості, в них відчувається легкість і спільність світоглядів", – пояснила Джамала. 

Слухайте новий альбом Джамали "Свої": аудіо

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Джамала LifeStyle Музика
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