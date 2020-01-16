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Джамала приміряла вбрання від українського бренду: фото

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала поділилася архівними фотографіями з літнього відпочинку на своїй сторінці в інстаграмі. Артистка не встигла поїхати у відпустку зі своєю сім’єю на початку року так, як це зробили її колеги, тому вирішила пригадати попередню мандрівку.

На опублікованих фото Джамала позувала у довгому різнокольоровому сарафані вільного крою від вітчизняного бренду POUSTOVIT. Акцентом її образу стало глибоке декольте. Ніжний макіяж та круглі сережки додали жіночності вигляду артистки та підкреслили її вроду. 

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"Пошук нового почався для мене без перерви на "пісочок і море", я просто занурилася у студійну роботу. Доробляю пісню з одним чудовим електронним музикантом та пишу нові. На відпочинок поїхати поки не вдалося. "Ну, що ж", – подумала я! Завжди приймаю те, що мені дарує доля. Якщо ти кудись не встиг, не полетів, не поїхав – на те воля Всевишнього. Так буде краще!"– написала артистка до публікації.

Співачка також зізналася, що ніколи не могла собі дозволити завчасно планувати відпустку. Її друзі купували квитки у різні куточки світу за смішними цінами, бо робили це заздалегідь, а в неї так ніколи не вдавалось.

Наразі, коли Джамала стала щасливою дружиною та мамою, планувати стало ще важче. Потрібно враховувати багато моментів, адже робочі графіки чоловіка та її часто не збігаються, а з народженням дитини додалися нові умови – недалекий переліт та дитячий пляж. Джамала сподівається, що найближчим часом все ж таки зможе поїхати кудись відпочити. Та поки їй доводиться милуватись знімками колег та переглядати свої пляжні світлини. 

Джамала у літньому сарафані
Джамала у літньому сарафані / Instagram / @jamalajaaa

Джамала у колоритній фотосесії
Джамала в яскравій фотосесії / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Джамала Стиль і мода Відпочинок
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