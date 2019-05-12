Джамала прокоментувала виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019

Співак Андрій Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки, поїде на Євробачення-2019 як запрошений гість. Його участь у міжнародному конкурсі прокоментувала співачка Джамала.

У коментарі програмі "Світське життя", артистка зізналась: вона була в захваті від новини, що Вєрка Сердючка поїде на Євробачення-2019. Джамала переконана, що саме її колега по шоу-бізнесу є своєрідною іконою вокального проекту, відтак зовсім не засмучена, що не вийде на сцену у Тель-Авіві.

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Вєрка Сердючка – ікона та символ "Євробачення". Все ж таки моя пісня асоціюється з більш змістовним та драматичним змістом. Сердючка – це свято, тому я не ображаюся!

– пояснила Джамала.

Окрім цього, зірка розповіла, що наразі вона з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим активно розвиває свій бізнес. Нещодавно в Києві відкрили вже другу їхню кав'ярню, облаштування якої коштували більше, ніж квартира у столиці.

"Я – просто дружина свого чоловіка, я завжди його підтримую, надихаю його і надихаюсь ним. Він – одержимий кавою та правильним сервісом. Так, як я прискіпливо підходжу до музики, так і вони до кави. Ця машина, яка робить каву, коштує як квартира, дійсно! Коли я своєму батькові розповідаю, скільки коштує мій кліп, то він не може повірити, як знімати кліпи за 30 – 40 тисяч доларів! Так і тут: люди купують собі таку кавову машину, щоб інші люди пили добру каву", – поділилась Джамала.

Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019: що відомо

Ще у лютому 2019 року "Новий канал" опублікував новину, що Андрій Данилко поїде на Євробачення-2019. Тоді менеджери артиста підтвердили журналістам LifeStyle 24, що насправді тривають перемовини з організаторами вокального конкурсу, а про остаточну поїздку співака до Тель-Авіва говорити ще рано.

Упродовж кількох місяців представники Вєрки Сердючки узгоджували всі питання про виступ її на Євробаченні-2019, а вже всередині квітня 2019 року оголосили: Андрій Данилко таки вийде на сцену Тель-Авіва. Український артист стане запрошеним зірковим гостем шоу. Під час Євробачення-2019 Вєрка Сердючка виступить не зі своєю піснею, а з треком Нетти Барзілай "Toy".

Окрім цього, на популярному вокальному шоу глядачі зможуть побачити виступи переможців Євробачення Нетти Барзілай, Dana International, Кончіти Вурст та учасниці конкурсу 2018 року Елені Фурейри. 14 та 16 травня прогримлять півфінали Євробачення-2019, а вже 18-го весь світ дізнається ім'я переможця конкурсу.