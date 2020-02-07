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Джамала та Аlyona Аlyona представили кліп на спільну пісню "Жалі"

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Джамала та Аlyona Аlyona / Instagram / @jamalajaaa

Народна артистка України, переможниця Євробачення-2016 Джамала та одна із найуспішніших українських реперок Аlyona Аlyona вкотре презентували спільну роботу.

Джамала та Аlyona Аlyona в грудні минулого року презентувати першу творчу колаборацію. Результатом спільної праці стала композиція "Забирай". Тепер артистки діляться ще однією роботою.

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Затребувані українські співачки презентували кліп на новий трек "Жалі". Текстом пісні стала спільна творчість Джамали, Аlyona Аlyona, Тетяни Мілімко та Володимира Макарівського. А музику написала сама Джамала.

Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шляху до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них,
– розповідає Джамала.

Також артистка зазначила, що переможцем є не той, хто постійно виграє, а той, хто ніколи не здається. Ідея пісні і мелодія з'явилися у Джамали протягом декількох хвилин.

В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частина – в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну і зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її Аlyona Аlyona, оскільки поважаю і люблю її творчість. Крім того, у нас вже є позитивний досвід спільної роботи – трек "Забирай", що вийшов в кінці минулого року,
– коментує артистка співпрацю з Аlyona Аlyona.

Джамала та Аlyona Аlyona – Жалі: дивитись відео онлайн

Пропонуємо переглянути також першу творчу колаборацію Джамали та Аlyona Аlyona.

Джамала та Аlyona Аlyona – Забирай: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Музика Джамала Alyona Alyona
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