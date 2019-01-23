Джамала замилувала мережу спільними кадрами з сином: фото

Українська співачка Джамала після гарячої відпустки на острові Маврикій повернулась до Києва. Зірка, яка упродовж відпустки не бачила свого сина, намагається проводити з ним якомога більше часу.

У своєму блозі Джамала опублікувала кілька чарівних кадрів з 9-місячним Еміром. За словами співачки, упродовж двох днів після повернення до України вона не відпускала маленького сина з обіймів.

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Окрім цього, зірка зізналась, що тільки після народження Еміра полюбила прокидатись зранку. Джамала показала, як її син будить татка. Чарівні фото замилували мережу.

Однак сонячний відпочинок ще й стимулював Джамалу на заняття спортом. У столиці зіркова матуся сходила на тренування у стильному чорному костюмі. Та й маленький Емір позаймався спортом у дитячому фітнес-клубі. Хлопчик підкорював драбину, ретельно переставляючи ніжки з одного щабля на інший.



Маленький син Джамали на тренуванні / Instagram / @jamalajaaa