Джамала замилувала мережу спільними кадрами з сином: фото

593 Читать новость на русском
Джамала замилувала мережу спільним тренуванням з сином
Джамала замилувала мережу спільним тренуванням з сином / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала після гарячої відпустки на острові Маврикій повернулась до Києва. Зірка, яка упродовж відпустки не бачила свого сина, намагається проводити з ним якомога більше часу.

У своєму блозі Джамала опублікувала кілька чарівних кадрів з 9-місячним Еміром. За словами співачки, упродовж двох днів після повернення до України вона не відпускала маленького сина з обіймів.

Читайте також: Наскільки виріс син Джамали: чарівні фото

Окрім цього, зірка зізналась, що тільки після народження Еміра полюбила прокидатись зранку. Джамала показала, як її син будить татка. Чарівні фото замилували мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Однак сонячний відпочинок ще й стимулював Джамалу на заняття спортом. У столиці зіркова матуся сходила на тренування у стильному чорному костюмі. Та й маленький Емір позаймався спортом у дитячому фітнес-клубі. Хлопчик підкорював драбину, ретельно переставляючи ніжки з одного щабля на інший. 

Маленький син Джамали на тренуванні
Маленький син Джамали на тренуванні / Instagram / @jamalajaaa

Джамала показала фото з тренування
Джамала на тренуванні / Instagram / @jamalajaaa

Теги: Новини України LifeStyle Джамала Музика Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
сьогодні 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
935
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 757
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
2732
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 1962
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2454
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
24 січня 19:01 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
139
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук