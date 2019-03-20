Джамала засвітила обличчя свого сина на сімейному фото

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Джамала з сином
Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Співачка Джамала вкотре привернула увагу до свого первістка – 1-річного Еміра-Рахмана. Популярна співачка показала сімейне фото з сином, на якому засвітила його обличчя.

Щороку у світі відзначають День щастя, яке припадає на 20 березня. Ймовірно, Джамала стежить за календарем, тому вирішила привітати всіх прихильників з таким особливим святом. 

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"Сьогодні міжнародний День щастя! Ви знали? Будьте щасливими кожен день, не тільки сьогодні", – написала Джамала в Instagram.

Та не миле привітання привернуло чималу увагу ЗМІ, а фото, яке артистка опублікувала. На знімку вона щасливо позувала зі своїм 1-річним сином Еміром-Рахманом. Хлопчик не дивися у камеру, відвернувши голову вбік. Однак на знімку видно його обличчя, що потішило всіх прихильників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Раніше в Instagram-Stories Джамала вперше показала обличчя свого сина. Зробила вона це символічно, на 8 березня. 

Джамала показала обличчя свого сина
Джамала показала обличчя свого сина / Instagram / @jamalajaaa

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Теги: LifeStyle Музика Діти і неповнолітні Джамала
Джерело: LifeStyle 24
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