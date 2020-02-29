Джамала зворушила мережу ніжними фотографіями з сином
Популярна українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала вкотре поділилася світлинами з сином. Маленький Емір-Рахман разом із зірковою матусею позують на березі моря.
Джамала нещодавно розповіла, що чекає на другу дитину та поділилася реакцією чоловіка на свою вагітність. Тепер артистка опублікувала серію ніжних фотографій з сином Еміром-Рахманом.
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Знімки у публікації можна побачити двох видів: кольорові та чорно-білі. Співачка з синочком позують на узбережжі.
Знаменитість одягнута в костюм коричневого кольору. Серед аксесуарів на ній є сережки-кільця та ланцюжок на шиї. Волосся артистки розвіває вітер. На обличчі Джамала зробила макіяж в природних тонах, виділивши губи.
Емір-Рахман на фото зображений в джинсах та білій кофті, які поєднані з кросівками білого кольору.
Ми чекаємо теплого сезону, шукаємо місце. Хоча все набагато простіше, тепло – це коли рідні близько,
– підписала світлини Джамала.
Джамала з сином на березі моря / Instagram / @jamalajaaa
Джамала з сином на березі моря: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa
Усміхнена Джамала та її син Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa
Усміхнена Джамала та її син Емір-Рахман: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa
Зіркова матуся Джамала та її маленький син / Instagram / @jamalajaaa
Зіркова матуся Джамала та її маленький син: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa
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