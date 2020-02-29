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Джамала зворушила мережу ніжними фотографіями з сином

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Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала вкотре поділилася світлинами з сином. Маленький Емір-Рахман разом із зірковою матусею позують на березі моря.

Джамала нещодавно розповіла, що чекає на другу дитину та поділилася реакцією чоловіка на свою вагітність. Тепер артистка опублікувала серію ніжних фотографій з сином Еміром-Рахманом.

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Знімки у публікації можна побачити двох видів: кольорові та чорно-білі. Співачка з синочком позують на узбережжі.

Знаменитість одягнута в костюм коричневого кольору. Серед аксесуарів на ній є сережки-кільця та ланцюжок на шиї. Волосся артистки розвіває вітер. На обличчі Джамала зробила макіяж в природних тонах, виділивши губи.

Емір-Рахман на фото зображений в джинсах та білій кофті, які поєднані з кросівками білого кольору.

Ми чекаємо теплого сезону, шукаємо місце. Хоча все набагато простіше, тепло – це коли рідні близько,
– підписала світлини Джамала.

Джамала з сином
Джамала з сином на березі моря / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Джамала з сином на березі моря: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa

 Джамала з сином
Усміхнена Джамала та її син Емір-Рахман / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Усміхнена Джамала та її син Емір-Рахман: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Зіркова матуся Джамала та її маленький син / Instagram / @jamalajaaa

Джамала з сином
Зіркова матуся Джамала та її маленький син: чорно-біле фото / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Христина Кобак
Теги: Джамала Зіркові батьки Зіркові діти LifeStyle
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