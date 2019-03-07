Джаред Лето оприлюднив перші знімки: прем’єра фільму «Морбіус» за коміксами Marvel не за горами

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Джаред Лето
Джаред Лето / Instagram / @jaredleto

Голлівудський актор і знаменитий музикант поділився з шанувальниками свіжими знімками зі зйомок одного з найочікуваніших фільмів. Джаред Лето опублікував кард з бекстейджу у соціальній мережі.

Наприкінці січня стало відомо, що в фільмі, який буде знято за мотивами коміксів Marvel, зніматиметься також Метт Сміт, який відомий грою в серіалі "Корона". А вже на початку березня один із головних героїв майбутньої кінострічки "Морбіус" оприлюднив перші фото зі знімального майданчика.

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Джаред Лето опублікував кадр з бекстейджу на своїй сторінці в Instagram. На фото перед актором хтось тримає хлопавку (кінематограф, – LifeStyle 24), а він сидить у світлому вбранні в погано освітленому приміщенні.

За сюжетом, події розгортаються в сучасному світі, в центрі яких постає біохімік Майкл Морбіус. Він з дитинства страждає на рідкісне генетичне захворювання і все своє життя присвятив винайденню лікарства. Проте останній його експеримент стане найбільш невдалим з усіх. Для нового дослідження він використав кров кажана, що спричинило його перетворення на вампіра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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