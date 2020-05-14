Джастін Тімберлейк чи Адель: хто особисто привітав Джамалу з перемогою на Євробаченні

Рівно 4 роки тому українська співачка Джамала, пройшовши всі випробування, здобула перемогу на Євробаченні-2016. Після цього кар'єра артистки пішла вверх, а трек "1944" залюбки слухав весь світ. Напередодні концерту Євробачення зірка поділилась спогадами про шоу.

На інстаграм-сторінці Джамала зізналась, що і досі її переповнює радість та гордість за зроблене. Вдруге в історії незалежної України кубок Євробачення прилетів до столиці. А вже за рік тисячі європейців приїхали до Києва, щоб стати очевидцями популярного конкурсу.

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Джамала не приховує, що після шоу отримала чимало привітань від своїх колег. Зокрема, її піснею захоплювалась Джоан Роулінг, а Джастін Тімберлейк написав українці повідомлення після фіналу Євробачення-2016.

"Євробачення стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати авторка "Гаррі Поттера" Джоан Ролінг, вітати з перемогою Джастін Тімберлейк, згадає під час свого концерту про мою "1944" Адель, що я особисто почую від Шерлі Бассі слова захоплення? А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту. Звичайно, я і не думала про це. Я просто співала про те, що люблю", – поділилась Джамала.

Без сумніву, виступ Джамали на Євробаченні-2016 увійшов в історію міжнародного конкурсу. На фоні агресивної політики Кремля та анексії Криму трек "1944" змусив багатьох задуматись над подіями минулого та сьогодення. Символічно, в останньому етапі конкурсу Джамала змагалась з представником Росії Сергієм Лазарєвим та виборола перемогу.

Дивіться виступ Джамали на Євробаченні-2016: відео