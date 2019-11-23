Джастін Бібер натякнув на поповнення в родині

Знаменитий поп-співак привітав кохану Гейлі Болдвін з днем народження. На сторінках соціальних мереж він заявив, що наступного року їхньою сімейною ціллю є діти. А також Джастін Бібер показав, який дорогоцінний подарунок підготував для дружини.

Закохані відсвяткували весілля наприкінці вересня цього року. Офіційна реєстрація шлюбу відбулася ще 2018. Раніше ми повідомляли, що на підготовку до знакової події Джастін Бібер та Гейлі Болдвін витратили близько 1,3 мільйона доларів. Співак, який не перестає публічно висловлювати почуття до коханої, привітав дружину з 23-річчям на сторінці у своєму інстаграмі у п'ятницю, 22 жовтня.

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Виконавець опублікував весільні фото та додав зворушливий підпис. Проте не тільки любов і пристрасть вирує між молодим подружжям. Вони будують плани на майбутнє та очікують на народження малюка вже наступного року.

З днем народження, крихітки! Ти стимулюєш мене ставати кращим щодня! Твій життєвий шлях надзвичайно привабливий... PS: ти мене всіляко збуджуєш. Наступного року – діти,

– поділився Джастін Бібер.

Також співак не стримався, щоб не продемонструвати розкішний подарунок для Гейлі Болдвін. Він підготував годинник від швейцарського бренду Audemars Piguet Le Brassus. Окрім коштовного подарунку від чоловіка, їхній будинок був переповнений численними букетами квітів.



Подарунки до 23-річчя Гейлі Болдвін / Instagram /@justinbieber

На святкування подружжя відправилося до затишного ресторану на узбережжі. Вони вирішили не влаштовувати гучних вечірок і лишити цей день лише для двох.



День народження моделі Гейлі Болдвін / Instagram /@justinbieber