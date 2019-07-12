Джастін Бібер зізнався у бажанні мати дочку від красуні-дружини Хейлі: фото

Співак Джастін Бібер не приховує своїх почуттів до новоспеченої дружини Хейлі, а також артист часто відверто зізнається у своєму бажанні стати батьком.

Джастін опублікував нове ніжне фото на своїй сторінці в Instagram з коханою, яке доповнив зворушливим підписом.

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Найімовірніше, щасливе подружжя зробило фото у Діснейленді. Хейлі позує у чорній шкіряній куртці та з обручем у стилі Міккі Мауса.

Обожнюю наші з тобою побачення. Настане день, і я буду так само гуляти зі своєю дочкою?

– написав співак.

Бібер додав, що він не натякає ні про що і нікуди не поспішає. "Зараз я хочу просто насолодитися нашою родиною, яка вона є", – зазначив Джастін.

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом. Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів.