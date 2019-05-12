Джастін Тімберлейк отримав ступінь доктора наук
Знаменитий американський поп-музикант офіційно став доктором наук. 38-річний Джастін Тімберлейк, а також його колега Міссі Еліот отримали почесні звання.
Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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Джастін Тімберлейк отримав ступінь докторських наук за "внесок в музичну індустрію і тривалий глобальний вплив". Нагородження відбулося у престижному університеті Бекрлі, що в Каліфорнії, під час відкриття музичного коледжу. Поп-виконавець і його колега Міссі Еліот вийшли на сцену в традиційних мантіях і отримали офіційні документи, що підтверджували їхні статуси.
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