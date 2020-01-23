Джастін Тімберлейк та його дружина відвідують сімейного психолога

Голлівудський актор та співак Джастін Тімберлейк, якому восени минулого року приписували роман із колегою по знімальному майданчику Алішею Вейнрайт, тепер разом із дружиною Джессікою Біл відвідують сімейного психолога.

Після того, як папараці поширили відео Джастіна Тімберлейка, на яких видно, як він тримає за руку свою колегу Алішу Вейнрайт, стосунки артиста з дружиною значно погіршилися. Того вечора, коли співак потрапив під об'єктив фотокамер, перебрав з алкоголем і не контролював себе.

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Артист вибачився за свою поведінкою перед дружиною та сином і запевнив, що між ним та Алішею нічого не було. Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк одружені вже сім років і виховують чотирирічного сина Сайласа. Їхній шлюб є одним із найміцніших в Голлівуді. Щоб зберегти сім’ю, пара вирішила звернутися до кваліфікованого сімейного психолога, про це повідомляє видання Us Weekly.

Іноді вони проводять час разом, а потім – лаються і сперечаються. Зараз пара проходить терапію. Тепер Джастін знає, що Джессіка хоче почути в стресові моменти. Вони вважають, що сеанси психотерапії допоможуть їм конструктивно вибудовувати свої відносини. Джастін щосили намагається проявити себе, показати свою любов,

– розповідає виданню інсайдер.