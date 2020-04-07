Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка хоча б раз не дивилась фільми з Джекі Чаном. Його бойові навички вразили мільйонів прихильників, а сам актор відкрив для світу культуру Китаю. Які ж кінострічки глядачі вважають найкращими – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24

У вівторок, 7 квітня, культовий актор Джекі Чан святкує день народження. У 2020 році йому виповнилось 66. Таку дату не оминули увагою журналісти LifeStyle 24, які завдяки глобальному агрегатору Rotten Tomatoes склали рейтинг найкращих кінострічок за участю зіркового іменинника. Тож беріть смаколики та обирайте для перегляду один з популярних фільмів Джекі Чана.

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"П'яний майстер" (Jui kuen)

Жанр: бойовик, комедія

Рік виходу: 1978

IMDb: 7,6.

Це культовий китайський фільм, який розповідає історію запального молодого хлопця, який приходить на навчання до старого майстра кунг-фу. Чоловік не проти алкоголю, тому вчитись доводиться у непростих та інколи курйозних умовах.

Цікаво, що головний герой, якого зіграв Джекі Чан, це реальна постать з історії Китаю. Хуан Фейхун став основоположником одного з найвідоміших стилів ушу – Хунгарії. У ХХ столітті він вважається своєрідним Робін Гудом в Китаї.



Кадр з фільму "П'яний майстер" / Скріншот

"Обладунки бога" (Lung hing foo dai)

Жанр: бойовик, комедія, пригоди

Рік виходу: 1986

IMDb: 7,1

Комедія розповідає про мисливця на скарби, який в Африці знайшов загадкову реліквію з назвою Обладунки бога. Релігійний клан, дізнавшись про це, викрав колишню дівчину головного героя Лорелей. У розпачі її наречений звертається до Джекі, щоб той допоміг визволити красуню. Так починається одна із захопливих його подорожей.



"Обладунки бога" / Moviestape

"Бійка в Бронксі" (Hong faan kui)

Жанр: бойовик, комедія, кримінал

Рік виходу: 1995

IMDb: 6,7

Китайський поліцейський Кеунг вперше приїжджає до Америки, щоб стати свідком на весіллі свого дядька. Незадовго до цього його родич продає крамницю красивій китаянці, не говорячи їй про те, що рекетири планують забрати магазин. На захист дівчини стає Кеунг, який хоче провчити бандитів.



"Бійка в Бронксі" / Кадр з фільму

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"Час пік" (Rush Hour)

Жанр: комедія, екшн

Рік виходу: 1998

IMDb: 7,0

Найкращий поліцейський з Гонконгу приїжджає до США, щоб розслідувати заплутану справу. Йому потрібно якомога швидше з'ясувати, хто викрав доньку китайського консула. Напарником у цій справі стає американський поліцеський-незграба, який розслідування перетворює на курйозні пригоди.

Дивіться трейлер до комедії "Час пік": відео російською

"Шанхайський полудень" (Shanghai Noon)

Жанр: комедія, бойовик, пригоди

Рік виходу: 2000

IMDb: 6,6

Китайський шукач пригод, якого зіграв Джекі Чан, відправляється на пошуки викраденої принцеси. Під час подорожі він знайомиться з грабіжником, який зголошується допомогти йому в цій справі. Разом головні герої кидають виклик китайському зраднику з палацу та його кримінальному босу.

Дивіться трейлер до фільму "Шанхайський полудень": відео англійською

"Смокінг" (The Tuxedo)

Жанр: комедія, бойовик, фантастика

Рік виходу: 2002

IMDb: 5,4

Звичайний водій Джиммі Тонг (Джекі Чан) влаштовується на роботу до мільйонера Кларка Девліна. Високооплачувана робота була спокійною, поки він не дізнався, що його шеф – один з найкращих шпигунів. Після того, як лиходії відправляють Кларка до лікарні, його водій береться рятувати світ та приміряє особливий смокінг, який є зброєю, вартістю в 3 мільярди доларів.

Дивіться трейлер до фільму "Смокінг": відео англійською

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"Шпигун по сусідству" (The Spy Next Door)

Жанр: комедія, бойовик

Рік виходу: 2009

IMDb: 5,4

До одинокої мами трьох дітей залицяється сусід, якого зіграв Джекі Чан. Малеча його недолюблює та кепкує з нього, однак вони не знають, з ким мають справу. Звичайний сусід, який їх няньчить, виявляється секретним агентом, обов'язком якого є захистити цю сім'ю.

Дивіться трейлер до фільму "Шпигун по сусідству": відео англійською

"Карате кід" (The Karate Kid)

Жанр: драма, сімейний

Рік виходу: 2010

IMDb: 6,2

Американський хлопчик Дре втратив батька та змушений з мамою покинути США і вирушити до Китаю. У школі він зміг за лічені дні нажити ворогів-хуліганів, які мають намір щодня знущатись з однолітка. Відтак Дре просить у майстра кунг-фу, якого майстерно зіграв Джекі Чан, навчити його бойовим мистецтвам.

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"Відчайдушні напарники" (Skiptrace)

Жанр: комедія

Рік виходу: 2016

IMDb: 5,7

Комедія розповідає про дивний тандем двох героїв – поліцейського та афериста. Вони спільно беруться за завдання та повинні врятувати дівчину, яка потрапила в полон злочинного синдикату. Мимовільні союзники потрапляють у курйозні ситуації, від яких неможливо втримати сміх.

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"Іноземець" (Foreigner)

Жанр: драма, екшн

Рік виходу: 2017

IMDb: 7,0

Цього разу Джекі Чан зіграв драматичну роль колишнього спецпризначенця Нгок Мін Квана. Ветеран В'єтнамської війни втратив доньку під час теракту в Лондоні. Уряд не поспішав шукати винних у злочині, тому за справу взявся батько жертви.

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