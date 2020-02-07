Дженіфер Еністон провела вечір з ексбойфрендом, – ЗМІ

На премії SAG Awards 2020, яка проходила 19 січня у Лос-Анджелесі, чи не найбільший шквал обговорення в мережі викликали зворушливі привітання одне одного колишніх закоханих Дженніфер Еністон та Бреда Пітта.

Після цього обоє стали ледь не найбільш обговорюваною парою у світі. Втім з'явилася інформація, що вечір в ресторані Еністон провела не зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Ним виявився інший ексбойфренд.

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У мережі з’явилося фото папараці ексбойфренда Дженіфер Еністон – Джона Майєра. Вночі зірку помітили, коли вона покидала ресторан Sunset Tower Hotel у Лос-Анджелесі, а за декілька хвилин з приміщення вийшов музикант. Колишні закохані вечеряли та мило спілкувалися.



Джон Майєр у готелі з Дженіфер Еністон / Legion-Media

Дженіфер Еністон зустрічалася зі співаком Джоном Майєром у 2008 році. Їхні стосунки не можна назвати ідеальними: пара досить часто сварилася, розходилася, а потім знову мирилася. Ширилися навіть чутки, що після вияснення стосунків, обоє таки дійшли до згоди і готові одружитися, втім у 2009 році таки остаточно розійшлися.



Еністон і Майєр

У 2008 році співак дав відверте інтерв'ю американському журналу Rolling Stone, у якому зазначив, що коли він зустрів Дженніфер Еністон, його світ зупинився.

Моє серце немов хтось поставив на паузу, а потім знову запустив в шаленому ритмі. Це було кохання з першого погляду,

– зазначив музикант.

Еністон також не стояла осторонь і після розлучення, в одному зі своїх інтерв’ю глянцю Vogue, наголосила, що "насправді вони ще сильно люблять та обожнюють одне одного".