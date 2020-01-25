Дженніфер Еністон розіграла прихильників ситкому "Друзі": кумедне відео

Американська акторка здобула справжню популярність та любов глядачів у всьому світі завдяки ролі Рейчел у культовому телесеріалі "Друзі". Прихильники й досі захоплюються ситкомом, а Дженніфер Еністон продовжує тішити глядачів, вкотре нагадуючи про культового персонажа.

Минулого року серіал "Друзі" відсвяткував 25-річчя з дня виходу першої серії, а новини про можливий ювілейний епізод улюбленого ситкому підірвали мережу. Прихильники по всьому світу й досі гучно сприймають оприлюднення архівних кадрів та "полюють" за ексклюзивними речима, що з'являлися на телеекранах. Не дивно, що Дженніфер Еністон легко вдалося приголомшити шанувальників самою появою на експозиції.

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Зірка постала у ролі ведучої популярної програми на американському телебаченні "Шоу Елен Дедженерес", замінивши знамениту колегу. Як пояснила сама телеведуча, вона мала термінові справи, які завадили їй провести випуск, – Елен Дедженерес відправилася замінити водійські права.

За збігом обставин, зйомки проводили у павільйоні, по-сусідству з яким розташований знімальний майданчик серіалу "Друзі", на якому Еністон провела близько десяти років під пильним прицілом камер.

Акторка не стрималася, аби не навідатися туди, де зараз знаходиться частина музею Warner Brothers. У павільйоні постійно тривають екскурсії, саме тому зірка вирішила вразити деяких фанатів, заховавшись за диваном з кав'ярні Central Perk. У той час, як відвідувачі сідали на диван, аби зробити кілька фото, Дженніфер Еністон неочікувано з'являлася просто за ними.

Перед цим гостей запитували ім'я улюбленого персонажа "Друзів". Як виявилося, не всі відповіді задовольнили акторку: "Росс?! Хто сказав Росс?!" – крикнула вона, вкорте з'являючись перед прихильниками.

Певні відвідувачі були переконані, що перед ними несправжня Еністон, хтось навіть припустив, що їх розігрує людина, загримована під знаменитість.