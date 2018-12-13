Дженніфер Еністон розповіла про продовження серіалу "Друзі": неочікувані деталі

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Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Instagram/ @jenniferanistononline

49-річна зірка серіалу "Друзі" стала гостею шоу The Late Late Show with James Corden. В ефірі пізнього шоу вона поділилась, що разом з іншими актрисами вони хотіли б зняти продовження культового серіалу "Друзі".

Відеоролик з The Late Late Show with James Corden із Дженніфер Еністон з’явився на YouTube-каналі шоу. В ефірі актриса зізналась, що Ліза Кудров, Кортні Кокс і вона хотіли б зняти епізод продовження знаменитого серіалу "Друзі", але в них є деякі непорозуміння з чоловічим акторським складом.

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Всі дівчатка з радістю погодились зняти епізод з возз’єднанням. Однак, на відміну від нас, колеги-чоловіки не дуже зраділи такій ініціативі. Тому ми вирішили просто зробити римейк на серіал в стилі "Золотих дівчаток", в якому ми будемо старі і на візках,
– пожартувала Дженніфер Еністон.

Зірки серіалу Друзі
Кортні Кокс, Ліза Кудров і Дженніфер Еністон / Instagram / @jenniferanistononline

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс
Дженніфер Еністон і Кортні Кокс / Instagram / @jenniferanistononline

Дивитись відео з Дженніфер Еністон:

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Дженіфер Еністон
Джерело: 24 канал
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