Дженніфер Еністон відреагувала на занедбаний вигляд актора Меттью Перрі

Голлівудські актори, які зіграли ролі в популярному серіалі "Друзі", навіть після 15 років зберегли теплі стосунки. Тому всі неабияк стривожені через Меттью Перрі, який нещодавно потрапив в об'єктиви папараці. У ЗМІ з'явилась інформація, що Дженніфер Еністон намагалась додзвонитись до актора, проте поговорити з ним так і не вдалось.

Як повідомляє Radar Online, зйомки продовження серіалу "Друзів" можуть бути пов'язані з жахливим емоційним станом Меттью Перрі, який виконував роль Чендлера. Голлівудський актор, в якого свого часу були закохані тисячі жінок, лікується від депресії та наркозалежності і веде відлюдькуватий спосіб життя.

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За словами інсайдерів, Дженніфер Еністон прагнула відновити проект та дзвонила Меттью Перрі. Однак він не вийшов на зв'язок та більше не хотів спілкуватись із зірковими "Друзями" – Лізою Кудроу, Кортні Кокс, Девідом Швіммером та Меттом Лебланком. Після опублікування жахливих фото з актором його колеги також прагнули поспілкуватись, проте одинична бесіда нагадувала розмову чужих людей.

За останні кілька років Дженніфер багато разів намагалася зв'язатися, але він рідко відповідає на дзвінки, а коли все ж це робить, то це схоже на розмову з абсолютно чужою людиною. Душевний стан Метта – головна причина, чому возз'єднання "Друзів" ще не зрушило з мертвої точки,

– розповіли інсайдери.

Dear @CourteneyCox @LisaKudrow @DavidSchwimmer This picture is honestly so disturbing for me to see. Please just pick up the phone and call @MatthewPerry to check if he’s ok. Now more than ever #mentalhealth of our friends is so important #friends #helpmatthew pic.twitter.com/GJFDqRxWzI — Yilmaz Qadir Mamode Ally (@PrinceQadir1) 21 червня 2019 р.

Що відомо про перезапуск серіалу "Друзі"?

Про відновлення зйомок заговорили ще кілька років тому. Дженніфер Еністон вже заявила, що вона готова вкотре перевтілитись в образ своєї героїні Рейчел Грін. Перезапуск серіалу також підтримують її колеги Ліза Кудроу та Кортні Кокс. Водночас чоловічий склад "Друзів" не в захваті від такої ідеї.

Свою думку висловила і Марта Кауффман – творець серіалу "Друзі". Вона заявила, що кіноманам не варто очікувати на продовження історії. Кінострічка має логічне завершення, переконує Марта Кауффман, відтак не слід "робити серію розчарувань".

Є кілька причин. По-перше, шоу про той час, коли твої друзі – твоя сім'я. Зараз не той час. Якщо ми зберемо шість акторів знову, серце шоу зникне. По-друге, неясно, наскільки це буде позитивним. Людям подобається те, що вже завершилося, і треба залишити все так, як є, а не робити серію розчарувань, – поділилася Марта Кауффман.

Та, як стверджують інсайдери, причиною відмови від зйомок є психологічний стан Меттью Перрі. Глядачі настільки звикли бачити його в образі Чендлера, що будь-який інший голлівудський актор не зможе настільки майстерно зіграти цього персонажа.

Хто такий Меттью Перрі? 49-річний Меттью Перрі вже тривалий час бореться з депресією. Голлівудський актор має алкогольну та наркотичну залежності та неодноразово звертався за допомогою до лікарів. Окрім цього, у серпні 2018 року Меттью Перрі переніс операцію на шлунку.



Інсайдери з близького оточення актора підозрюють, що затяжна депресія пов'язана із невдачами в особистому житті. Меттью Перрі жодного разу не був одружений, а останній роман з акторкою Ліззі Каплан так і не переріс у шлюб. Водночас у кар'єрі актор мав помітні успіхи: він знявся у серіалі "Друзі", популярних фільмах "Танго втрьох", "Дев'ять ярдів", "Малюк", "Шахраї", "Історія Рона Кларка", "Знову 17".