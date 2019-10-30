Дженніфер Еністон знялась у розкішній фотосесії для глянцю: фото

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка презентує у світі захопливу драму "Ранкове шоу" (The Morning Show), стала запрошеною гостею на багатьох радіо- і телеефірах. Днями знаменитість знялась для популярного глянцю та дала досить відверте інтерв’ю.

Дженніфер Еністон стала головною зіркою нового випуску австралійського журналу Marie Claire. Акторка приміряла розкішні та елегантні сукні, які підкреслили її жіночність. Вже на початку грудня глянець з’явиться у продажі, а наразі мережу підкорюють перші знімки і фрагменти з відвертого інтерв’ю.

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"Мені неймовірно пощастило, що я стала частиною цього. Це один з найкрасивіших дорогоцінних каменів, який мені міг дістатись", – зізналась Дженніфер Еністон.



Дженніфер Еністон у новій фотосесії / Marie Claire

Головною темою спілкування був новий проєкт акторки, в якому вона не тільки зіграла одну з головних героїнь, але й стала виконавчим продюсером. Мова йде про "Ранкове шоу", яке Дженніфер Еністон створила за підтримки її колеги Різ Візерспун. У жіночій драмі знаменитості вирішили порушити тему сексуальних домагань, а глядачі побачать їхню запеклу боротьбу за місце в радіоефірі після звільнення колеги через харасмент.

Дженніфер Еністон зізналась, що починала працювати над пілотними серіями ще у 2016 році. Тоді ще не було скандальних новин про Гарві Вайнштейна, рух #MeToo та звільнення Метта Лауера з NBC's Today за "недоречну сексуальну поведінку".



Дженніфер Еністон прикрасила глянець / Marie Claire

А от поза роботою Дженніфер Еністон продовжує насолоджуватись життям та активно проводить час з друзями. Щотижня знаменитість зустрічається зі своїми подругами по серіалу "Друзі" Кортні Кокс та Лізою Кудроу. Тільки їм Дженніфер Еністон з легкістю розповідає про особисте життя, водночас як для журналістів підготувала двозначну відповідь на питання про нового бойфренда.

Можливо, я зустрічаюся з деким. Але може бути, що і ні… Скажу одне: я вважаю кохання прекрасним почуттям і завжди буду в нього вірити,

– додала Дженніфер Еністон.



Дженніфер Енісон стала зіркою журналу / Marie Claire