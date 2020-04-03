Дженніфер Еністон зробила сюрприз медсестрі, яка захворіла на коронавірус

Головною героїнею нового випуску шоу Джиммі Кіммела стала медсестра Кімбелл Фейрбенкс зі штату Юта. Дівчина заразилась коронавірусом, коли допомагала інфікованим. Поспілкуватись і підтримати медсестру вирішила Дженніфер Еністон, яка підготувала чимало сюрпризів для ефіру.

Як відомо, США лідирує за кількістю інфікованих COVID-19. За останніми даними, там на коронавірус захворіли 216 тисяч людей, з яких 5 100 померли. Тому всі медичні працівники надають допомогу хворим цілодобово. Однією з них була Кімбелл Фейрбенкс, яка під час роботи в кардіологічному відділенні підхопила недугу.

Дивіться також: Дотримуючись дистанції: як британці розважаються на карантині

Підтримати медсестру взявся Джиммі Кіммел та Дженніфер Еністон. Акторка не стримувала свого захвату від самовідданості американських медиків у час пандемії.

"Привіт, дорогенька, так чудово познайомитися з тобою! Я просто хочу сказати: "Хай береже вас усіх Бог! Тебе і всіх твоїх колег, які виконують свій обов'язок". Я навіть не знаю, як висловити мою вдячність за те, що ви робите, піддаючи себе ризику. Ви просто неймовірні", – наголосила Дженніфер Еністон.

Та на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Дженніфер Еністон розповіла, що передала Кімбелл Фейрбенкс сертифікат на покупки в Postmates – службі кур'єрської доставки з ресторанів і магазинів. Такі ж подарунки від неї отримали всі медпрацівники клініки, де працює дівчина.

Дивіться відео, як Дженніфер Еністон спілкувалась з інфікованою медсестрою:

Окрім цього, Дженніфер Еністон розповіла, що перебуває на самоізоляції в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Акторка приділяє весь вільний час прибиранню. У своїх речах Дженніфер Еністон знайшла запис першого прослуховування, коли їй було всього 13. Зірка пообіцяла найближчим часом поділитись роликом з прихильниками.