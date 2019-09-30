Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес влаштували пишну вечірку з нагоди заручин: фото

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Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на вечірці з нагоди заручин
Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес на вечірці з нагоди заручин / Instagram / @arod

Голлівудська пара Джей Ло та Алекса Родрігеса 27 вересня відсвяткувала свої заручини в колі сім’ї та друзів. Про вечірку зірки повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах лише через 2 дні після святкування.

На подію 50-річна Дженніфер одягнула білосніжну сукню-жабо у весільному стилі від Solace London, а Алекс – класичний смокінг. Відповідними фотографіями зі свята зірки поділились в інстаграмі.

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес відзначили заручини / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес із яскравим макіяжем на вечірці / Instagram / @jlo

Застілля відбулось Лос-Анджелесі, де на святі були присутні діти від попередніх шлюбів Дженніфер та Алекса – 11-річні двійнята Дженніфер Макс та Еммі від співака Марка Ентоні, а також доньки Родрігеса – 11-річна Елла і 14-річна Наташа від його колишньої дружини Синтії Скертіс.

Дженніфер Лопес
Закохана пара з дітьми / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
Діти Джей Ло та Алекса Родрігеса / Instagram-Stories / @jlo

Щодо друзів, то на вечірку пара запросила і своїх найкращих друзів: актрису Ліа Реміні, телеведучого Раяна Сикреста, співачку Карол Баєр Сагер і багато інших. "Це було так чудово – провести свято з сім'єю та найближчими друзями минулої ночі", – поділився думками Алекс на своїй сторінці в інстаграмі.

Фото з вечірки з нагоди заручин Джей Ло та Алекса Родрігеса / Instagram-Stories / @jlo

Коли відбудеться весілля пари – наразі невідомо, але нещодавно Джей Ло зізналась, що до вівтаря її поведе 11-річний син Макс. Додамо, 10 березня Алекс зробив пропозицію руки і серця Дженніфер. Чоловік організував їй несподіваний сюрприз у вигляді освідчення на Багамських островах і подарував розкішну каблучку, ціна якої приблизно 4,5 мільйона доларів.

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Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові весілля Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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