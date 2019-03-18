Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес вперше вийшли в світ після заручин і скандальних чуток

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo

Нещодавно зіркова пара повернулася з відпочинку в теплих краях, де Алекс Родрігес попросив у коханої Дженніфер Лопес руку і серце. Майбутнє подружжя вперше вийшли в світ після заручин, засвітившись в одному з італійських ресторанів.

Зіркова пара Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про одруження нещодавно, під час відпочинку на Багамах. Голлівудська акторка поділилася зворушливими знімками з заручин на березі моря, однак одразу після їхнього оголошення колега Алекса Родрігеса Хоче Кансеко заявив про його зради Дженніфер Лопес.

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Проте зіркова пара ніяк не прокоментувала його скандальну заяву і одразу після повернення з відпочинку відправилася на романтичне побачення. Папараці помітили їх в італійському ресторані Carbone. Наречені закохано дивилися один на одного та міцно трималися за руки. Масивна заручальна каблучка Дженніфер Лопес виблискувала на фото навіть здалеку. Варто додати, що перстень вартує близько 4,5 мільйона доларів.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jenfromtheblockjlo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jenfromtheblockjlo

Дженніфер Лопес
Каблучка Дженніфер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo
 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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