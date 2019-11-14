Дженніфер Лопес стала жертвою сексуальних домагань на зйомках фільму

Популярна акторка і співачка Дженніфер Лопес розповіла про сексуальні домагання з боку режисера, які вона пережила на зйомках фільму.

Днями журнал The Hollywood Reporter презентував яскраву обкладинку з Дженніфер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Лорою Дерн, Рене Зеллвегер, Аквафіною і Люпітою Ніонго. Знаменитості знялися в ефектній фотосесії, а також дали відверті інтерв'ю журналістам.

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Джей Ло розповіла, як під час зйомок одного з фільмів режисер її домагався. Так, за сюжетом стрічки акторка мала оголитися, але чоловік попросив Дженніфер зробити це на особистій зустрічі. Співачка змогла захистити себе і відповісти йому "Ні".

Він хотів подивитися на мої цицьки. І я відповіла: "Ні. Ми не в знімальному майданчику". Зуміла постояти за себе. Я пам'ятаю, як запанікувала в той момент. І, до речі, з нами в кімнаті знаходився художник по костюмах, інша жінка. На щастя, я з Бронкса, тому зуміла дати рішучу відсіч,

– згадала Лопес.

Дженніфер Лопес рекомендує не здаватися перед кривдником і не показували ваші слабкі сторони.

"Якщо ви в цей момент здаєтеся, ця людина несподівано зривається і йде далі, думаючи, що він може робити все, що захоче. І оскільки я окреслила невеликий кордон і відразу сказала "Ні", він відступив, а потім вибачився. Але коли він вийшов з кімнати, художник по костюмах сказала: "Мені так шкода, мені так шкода, що це сталося" – додала акторка.