Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес перенесли весілля через коронавірус

Довгоочікуване весілля однієї із найкрасивіших пар Голлівуду Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса довелося перенести через спалах пандемії коронавірусу. Нова дата свята наразі невідома.

Весілля Дженніфер та Алекс є однією із найбільш очікуваних подій у світовому шоу-бізнесі. Чоловік зробив пропозицію коханій ще в березні минулого року під час відпочинку на Багамських островах. Розкішна церемонія мала відбутися влітку, проте через поширення коронавірусної хвороби її перенесли на невизначений термін. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Джей Ло днями дала інтерв'ю Еллен Дедженерес, яке відбулося в онлайн-режимі. Тоді вона зізналася, що не знає, коли вони з Алексом стануть чоловіком і дружиною.

Це може статися в будь-який день. Я дійсно не уявляю, що в яку саме дату це відбудеться. Ми тримаємося, як і весь світ. Нам доведеться почекати і через кілька місяців подумати, що з цим робити,

– розповіла зіркова наречена.

Також артистка розповіла, що на самоізоляції перетворилася на вчительку. Дженніфер щодня допомагає робити домашнє завдання 12-річним двійнятам Максу та Еммі, у яких навчання відбувається дистанційно. Лопес зізнається, що не завжди може впоратися з цим і доводиться шукати пояснення в підручниках.

Що відомо про заручини Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса?Колишній бейсболіст Алекс Родрігес зробив пропозицію співачці Дженніфер Лопес 9 березня 2019 року. Тоді пара відпочивала на Багамах з нагоди дворічної річниці стосунків. Жінка розповідала,що вони вийшли на прогулянку пляжем на заході сонця, а потім вечеряли удвох біля відкритого вогню. Джей Ло отримала каблучку від бренду Vivid Diamonds з гігантським діамантом. За оцінками експертів приблизна ціна такої ювелірної прикраси становить 4,5 мільйони доларів.

Додамо, станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 346 949 випадків інфікування коронавірусом, з яких 74 702 летальні. Вдалося одужати 278 698 хворим. Найбільший спалах захворювання спостергігається в США. За минулу добу там померли майже 1 100 осіб. Загальна кількість заражених становить 367 685 людей.