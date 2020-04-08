Дженніфер Лопес закликала усіх залишатися вдома, щоб зупинити пандемію коронавірусу: відео

Відома американська співачка Дженніфер Лопес звернулася до прихильників з проханням залишатися вдома. Зірка зазначила, що лише так ми зможемо якомога швидше подолати пандемію коронавірусу та повернутися до звичного життя.

Знаменитості з різних куточків планети намагаються підтримати своїх шанувальників у непростий час та закликають їх дотримуватися правил карантину, щоб вберегти своє здоров'я та життя. До числа зірок долучилася і Дженніфер Лопес, яка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі відеозвернення.

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Джей Ло на ролику позує вдома разом зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Обоє вони одягнуті в простий та зручний одяг: Дженніфер в чорну кофту, а Алекс – в білу футболку. Волосся співачка зібрала в зачіску ззаду, а на обличчі зробила природний макіяж. Її вуха прикрашали великі сережки-кільця.

Найкращий спосіб зупинити поширення COVID-19 – це бути вдома. Я з Алексом залишаємося в ізоляції для тих, хто перебуває на передовій – лікарів, медсестер та всіх, хто наполегливо працює, щоб убезпечити нас,

– каже артистка.

Додамо, днями Дженніфер та Алекс порушили карантин і відвідали спортзал. Їх зазняли папараці і фотографії швидко розлетілися мережею. Прихильники засудили пару за такий вчинок, адже зараз ми всі опинилися в рівних умовах і ні для кого не має бути винятків.

Станом на 7 квітня у світі зафіксовано 1 431 706 випадків COVID-19. 82 080 людей померли від коронавірусу, 302 150 одужали.



Чому краще залишатися вдома/ Інфографіка 24 каналу