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Дженніфер Лопес зворушливо привітала доньку нареченого з днем народження: допис підкорив мережу

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Дженніфер Лопес привітала падчерку з днем народження / Instagram / @arod

Знаменита співачка та акторка чудово спілкується з доньками свого майбутнього чоловіка Алекса Родрігеса. У день народження 12-річної Елли Дженніфер Лопес опублікувала зворушливий знімок з дівчинкою та пригадала першу зустріч з нею.

Зіркова родина Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса заслуговує на звання однієї з найзразковіших у Голлівуді. Співачці вдалося не лише знайти спільну мову з доньками свого нареченого, а й стати для них справжньою подругою. Зірка вирішила публічно привітати молодшу Еллу з 12-річчям та поділилася історією їхнього знайомства. 

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Джей Ло не стала деталізувати за яких обставин вперше зустрілася з іменинницею, проте вона чудово запам'ятала їхню розмову. Як виявилося, дівчинка одразу підбігла до зірки, сіла їй на коліна та міцно обійняла. Тоді ж вона попросила віддати їй сукню лавандового кольору, в якій артистка з'явилася на премії  Греммі. 

З'ясувалося, що Дженніфер Лопес пообіцяла подарувати її Еллі, коли вона подорослішає, і стримала своє слово – вона зберегла цю сукню для неї. 

Моїй улюбленій маленькій Еллі… Ти вмить завоювала моє серце. Ти вже не така маленька, але все ще сидиш у мене на колінах, і це робить мене щасливою. З днем народження, мила дівчинко,
– зворушила знаменитість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Лише за добу цей допис набрав понад 2 мільйони вподобань та не залишив прихильників байдужими. Фоловери висловили своє захоплення материнською турботою, теплом та любов'ю, яку Джей Ло віддає дітям свого нареченого. Нагадаємо, що спільно з Алексом Родрігесом зірка виховує власних сина й доньку 12-річних двійнят Еммі та Максиміліана, які є однолітками Елли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Зіркові діти Дженніфер Лопес Новини LifeStyle LifeStyle
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