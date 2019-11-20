Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні вперше з'явилися на публіці після весілля: фото

Знаменита акторка Дженніфер Лоуренс, яка вийшла заміж за власника арт-галереї Кука Мароні, після розкішної церемонії 19 жовтня тривалий час не з'являлася на публіці. Лише днями новоспечене подружжя потрапило в об'єктиви папараці.

Як пише видання Daily Mail, Дженніфер Лоуренс і Кука Мароні побачили разом біля Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

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Закохані, тримаючись за руки, прямували в один з ресторанів для обіду. Голлівудська акторка була одягнена у біле шкіряне пальто на запах з поясом. Дженніфер обрала для "аутфіту" бордові мюлі без підборів, а також завершила образ яскравим аксесуаром – сумкою з трендовим леопардовим принтом з колекції Mehry Mu.

Лоуренс, яка вийшла на прогулянку з чоловіком без макіяжу, зібрала волосся у недбалий хвіст. Обранець дівчини був одягнений у комфортну куртку North Face, джинси і кросвіки. Кук Мароні доповнив casual look бейсболкою від New York Yankees.



Кук Мароні і Дженніфер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail



Кук Мароні і Дженніфер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail



Кук Мароні і Дженніфер Лоуренс / The ImageDirect.com / Daily Mail

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?Роман 29-річної Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні розпочався ще в червні 2018 року. Знаменитості неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці під час романтичних прогулянок. Однак коментувати стосунки ані Дженніфер, ані Кук не брались.



Вже всередині травня 2019 року галерист вирішив освідчитись своїй коханій. Сталось це в одному з ресторанів Нью-Йорка. Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вирішили відсвяткувати подію у колі найближчих друзів, запросивши їх того ж дня на святкування. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що весільна церемонія пройшла 19 жовтня Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс влаштувала розкішне весілля з Куком Мароні у розкішному маєтку в Род-Айленді.