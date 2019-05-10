Джессіка Честейн розкритикувала "Гру престолів"

42-річна голлівудська акторка висловила своє незадоволення сюжетом одного з найпопулярніших серіалів сучасності – "Гри престолів". На думку Джессіки Честейн автори проекту не ставляться серйозно до проблеми зґвалтувань.

Фінальний сезон серіалу "Гра престолів" стартував близько місяця тому і шанувальники вже побачили більшу половину запланованих епізодів. Чимало схвальних відгуків від фанатів отримали творці серіалу, однак голлівудська акторка Джессіка Честейн стверджує протилежне. Про це повідомляє видання Variety.

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Як зазначається в джерелі, знаменитість розкритикувала ідею серіалу, назвавши його "несерйозним". У її критиці головним посилом було те, що жінці не обов’язково ставати жертвою, аби бути сильним персонажем, як показують у епізодах стрічки.

Зґвалтування – це не засіб для того, щоб зробити персонажа сильніше. Жінка не повинна ставати жертвою, щоб перетворитися на метелика. Маленька пташка завжди була Феніксом. Її сила виходила від неї самої,

– сказала Джессіка Честейн.

До критики приєдналася 46-річна кінорежисерка Ава Дюверней. Жінка запідозрила мотиви расизму, оскільки у серіалі знімається лише одна актриса з не цілком білою шкірою і це Наталі Еммануель, яка грає Міссандею.