Джессіка Честейн розкритикувала "Гру престолів"

130 Читать новость на русском
Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Instagram/ @ jessicachastain

42-річна голлівудська акторка висловила своє незадоволення сюжетом одного з найпопулярніших серіалів сучасності – "Гри престолів". На думку Джессіки Честейн автори проекту не ставляться серйозно до проблеми зґвалтувань.

Фінальний сезон серіалу "Гра престолів" стартував близько місяця тому і шанувальники вже побачили більшу половину запланованих епізодів. Чимало схвальних відгуків від фанатів отримали творці серіалу, однак голлівудська акторка Джессіка Честейн стверджує протилежне. Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також: Хто посяде Залізний Трон: Стівен Кінг зробив прогноз щодо фіналу "Гри престолів"

Як зазначається в джерелі, знаменитість розкритикувала ідею серіалу, назвавши його "несерйозним". У її критиці головним посилом було те, що жінці не обов’язково ставати жертвою, аби бути сильним персонажем, як показують у епізодах стрічки.

Зґвалтування – це не засіб для того, щоб зробити персонажа сильніше. Жінка не повинна ставати жертвою, щоб перетворитися на метелика. Маленька пташка завжди була Феніксом. Її сила виходила від неї самої,
– сказала Джессіка Честейн.

До критики приєдналася 46-річна кінорежисерка Ава Дюверней. Жінка запідозрила мотиви расизму, оскільки у серіалі знімається лише одна актриса з не цілком білою шкірою і це Наталі Еммануель, яка грає Міссандею.

 

blog_ava
Головні новини 9 травня: День перемоги над нацизмом та паспортизація окупованого Донбасу
сьогодні
1819
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд Гра престолів LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
9 травня 21:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 7542
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
9 травня 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 2405
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
8 травня 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
625
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 травня 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21324
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6667
Новини
Більше новин
Залиште відгук