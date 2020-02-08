Джессіка Сімпсон презентувала авторську книжку

Популярна американська співачка та акторка Джессіка Сімпсон вирішила проявити себе ще в одній сфері творчості. Для цього знаменитість написала авторську книгу,

39-річна акторка не сидить без діла. Джессіка Сімпсон презентувала свої мемуари, що мають назву "Відкрита книга". Подія відбулася в магазині Stella в Нью-Йорку.

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Бізнесвумен написала автобіографічну книгу, в якій достатньо відверто розповідає про труднощі, які виникали на її життєвому шляху та як вона їх долала. Джессіка згадує про сексуальні домагання, яким піддавалася в дитинстві, як боролася з алкогольною залежністю та які випробовування посилала їй доля.

Співачка вважає свій шлях довгим та емоційним. Вона хотіла б, щоб ця книжка надихнула людей на щось хороше.



Джессіка Сімпсон на презентації авторської книги / Фото: Getty Images

Для презентації своєї праці Джессіка обрала червоний костюм, зробивши акцент на декольте. Гармонійності образу додавали червоні штани-кльош зі стрілками. Серед аксесуарів зірка обрала сережки з камінням.

Красива укладка та насичений макіяж робили Джессіку ще привабливішою.



Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Підтримати акторку прийшли її чоловік Ерік Джоксон та діти: Максвелл, Ейс та Берді.

Донька Максвелл також одягнула червону сукню, щоб бути схожою на зіркову матусю. Її образ доповнювали леопардові вставки. Поєднала таке вбрання з чорними лосинами і взуттям. Син Ейс для цієї події обрав піджак в клітинку, сірі штани та зробив акцент на футболці оранжевого кольору. Його образ доповнювало чорне взуття. Маленьку Берді одягнули в оранжеву сукню з принтом у вигляді грибів та леопардові колготи і додали коричневі туфельки.

Ерік Джонсон для світського виходу обрав темний одяг, проте на обличчі сяяла вражаюча усмішка.



Джессіка Сімпсон з чоловіком та дітьми / Фото: Getty Images