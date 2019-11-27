Джеймс Нортон провалювався в українських заметах: як проходили зйомки фільму "Ціна правди"

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Джеймс Нортон на зйомках "Ціна правди" в Україні / IMDb

Вже завтра, 28 листопада, у великий український прокат вийде драматичний трилер "Ціна правди", в основу якого лягли реальні події 1932-1933 років. З нагоди прем'єри в мережі з'явилися унікальні фото зі зйомок.

Фільм "Ціна правди", допрем'єрний показ якого днями відбувся у Львові, заснований на реальних подіях. Стрічку називають однією із найважливіших, які заплановані до виходу в Україні у 2019 році, адже в сюжет закладено події жахливої української трагедії – Голодомору.

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За день до прем'єри на сайті видання BBС з'явилися унікальні фото зі знімального процесу. Як відомо, над картиною працювали три країни, серед яких Україна, Великобританія та Польща. А, оскільки у фільмі розповідається про Голодомор та журналіста, який його розслідував, частина зйомок проходила саме в Україні.

На сайті видання зазначається, що Джеймс Нортон, який зіграв журналіста Гарета Джонса, побував у Харкові ранньою весною, коли погода більше нагадувала люту зиму. На центральній площі міста у фільмі відтворили московські місця, адже згідно з хроніками, британський журналіст побував у відрядженні у Москві, намагаючись взяти інтерв'ю у Сталіна.

Ціна правди фільм прем'єра актори зйомки
Джеймс Нортон на зйомках фільму "Ціна правди" в Україні / FILM.UA

Ціна правди прем'єра зйомка актори
Зйомки фільму "Ціна правди" проходили у Харкові / FILM.UA

Також зйомки фільму "Ціна правди" частково проходили у Києві поблизу Центрального автовокзалу.

Для зйомок було холодно, десь -20 градусів, але для кадру – потужно і драматично. Це були справжні замети і Джеймс Нортон у них провалювався. Під час зйомок він замерз і навіть трохи прихворів, але роботу не припинив,
– розповів продюсер фільму Єгор Олесов.

Зйомки фільму
Джеймс Нортон на зйомках фільму "Ціна правди" в Україні / FILM.UA

Ще одна зірка фільму "Ціна правди", яка також відома роллю у серіалі "Корона", Ванесса Кірбі прогулялася засніженими вулицями Харкова. Апартаменти її героїні, Ади Брукс, у стрічці – це квартира на вулиці Воровського у Києві. Продюсер фільму Єгор Олесов розповів ВВС Україна, що цей будинок разом зі старими будівлями та заводом автентично виглядав у кадрі і відмінно передав події, ніби сцена насправді була знята у 30-х роках минулого століття.

Ванесса Кірбі
Ванесса Кірбі у квартирі в Києві на зйомках фільму "Ціна правди" / FILM.UA

Ціна правди актори ролі зйомки прем'єра в Україні
Джеймс Нортон і Ванесса Кірбі на зйомках фільму "Ціна правди" в Україні / FILM.UA

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голлівуд Голодомор Новини LifeStyle
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