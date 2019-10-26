Джейсон Стетхем і його дівчина Розі продають будинок мрії: ціна і фото маєтку з приватним пляжем

Відома американська пара вирішила розпрощастися з розкішим маєтком у голлівдуському стилі. Розі Гантінготн-Вайтлі і Джейсон Стетхем продають особняк, в ціну якого входить приватний пляж.

На сайті видання Variety з'явилося оголошення про продаж будинку відомого голлівудського актора Джейсона Стетхема та його дівчини, популярної моделі, Розі Гантінгтон-Вайтлі.

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Особняк в Малібу площею 363 квадратних метри і вартістю 20 мільйонів доларів вже чекає на свого наступного власника. До статусності після 10-річного проживання там Джейсона Стетхема з сім'єю додасться ще панорамний вигляд на океан та шмат приватного пляжу.

Розташування будинку також не можне не тішити – навколо мешкають лише найпопулярніші знаменитості, оскільки його побудовано у зірковому районі The Malibu Colony.

Маєток обладнаний трьома спальнями, трьома ванними кімнатами, а також гостьовим будинком з мінікухнею та великою вбиральнею. Інтер'єр будинку створений у стилі "золотий Голлівуд", підлога встелена бельгійським дубом, а посеред вітальні розміщено величезний камін, що додає неабиякого затишку кімнаті.



Фото: Variety