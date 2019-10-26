Джейсон Стетхем і його дівчина Розі продають будинок мрії: ціна і фото маєтку з приватним пляжем

941 Читать новость на русском
Джейсон Стетхем і Розі Гантінгтон-Вайтлі
Джейсон Стетхем і Розі Гантінгтон-Вайтлі / Колаж: LifeStyle 24

Відома американська пара вирішила розпрощастися з розкішим маєтком у голлівдуському стилі. Розі Гантінготн-Вайтлі і Джейсон Стетхем продають особняк, в ціну якого входить приватний пляж.

На сайті видання Variety з'явилося оголошення про продаж будинку відомого голлівудського актора Джейсона Стетхема та його дівчини, популярної моделі, Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Читайте також: Періс Гілтон стане власницею комплексу на Закарпатті: українці розпочали виконання її вимог

Особняк в Малібу площею 363 квадратних метри і вартістю 20 мільйонів доларів вже чекає на свого наступного власника. До статусності після 10-річного проживання там Джейсона Стетхема з сім'єю додасться ще панорамний вигляд на океан та шмат приватного пляжу.

Розташування будинку також не можне не тішити – навколо мешкають лише найпопулярніші знаменитості, оскільки його побудовано у зірковому районі The Malibu Colony.

Маєток обладнаний трьома спальнями, трьома ванними кімнатами, а також гостьовим будинком з мінікухнею та великою вбиральнею. Інтер'єр будинку створений у стилі "золотий Голлівуд", підлога встелена бельгійським дубом, а посеред вітальні розміщено величезний камін, що додає неабиякого затишку кімнаті.
 

Фото: Variety 

blog_ava
Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки
сьогодні
17086
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Розі Гантінгтон-Вайтлі Зіркова нерухомість Новини нерухомості Новини нерухомості світу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
сьогодні 10:24 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
83
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
сьогодні 09:30 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
947
Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
25 жовтня 19:56 Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
102
Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
25 жовтня 17:02 Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
Квітослава Туз 24620
Кеті Перрі 35: найкращі хіти запальної співачки
25 жовтня 09:34 Кеті Перрі 35: найкращі хіти запальної співачки
Анастасія Манюхіна 1035
Новини
Більше новин
Залиште відгук